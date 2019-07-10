Креативная Алена Апина удивила неординарным поступком
На видео исполнительница сначала предстает идущей с гитарой вдоль трассы в черном плаще и платье. В следующем кадре она седлает метлу и пытается взлететь. "А ведь хотела просто мультик! И что будет? Киномультфильм-блокбастер-хоррор?! Говорили тебе, Лена, не связывайся с художниками! Сейчас бы уже была дома!" – подписала пост артистка.
Подписчикам необычный ролик пришелся по душе. Они стали активно оставлять хвалебные комментарии. "Какая красотка и зажигалка!", "Отлично выглядите! Как вроде и не было этих почти трех десятков лет!", "Какая вы классная, очень вас люблю еще с середины 90-х", "Юморная вы", "Алена, вы в отличной форме! Интересно будет посмотреть новый клип!" – писали восхищенные поклонники.
"Очень идет такая прическа и наряды выше колен! Так держать!" – отметила фанатка.
Отметим, долгое время Апина лечилась от бесплодия. На ее счету девять процедур искусственного оплодотворения. В итоге с помощью суррогатной матери на свет появилась дочка Ксения. Несмотря на то что малышка родилась семимесячной, со здоровьем у нее никаких проблем не возникло.
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