"Фильм ужасов": Апина рассказала об алкоголизме

Алена Апина родилась в Саратове, там же окончила Саратовское музыкальное училище по классу фортепиано. А известность к ней пришла в Москве.

В 1988-1991 годах Алена Апина была участницей группы "Комбинация", потом начала сольную карьеру и стала солисткой Москонцерта. Сегодня она даже боится представить, что было бы, не случись в ее жизни песни "Ксюша", ставшей визитной карточкой, не пусти она корни в столице.

"Я спилась бы, наверное", – считает Апина. Она говорит, что алкоголизм стал настоящим бичом среди ее знакомых: "К сожалению, среди одноклассников и дружков по двору много тому примеров".

Возможно, Алена впала бы в другу крайность. Как она полагает, не устройся в Москве, "превратилась бы в городскую сумасшедшую и бубнила бы себе под нос любимые мотивчики".

"А люди проходили бы мимо, крутили у виска и пугали бы мною детей, потому что мои мелодии были бы оперно-симфонические, а значит, мало кому понятные. Вот такой фильм ужасов, блин!" – цитирует Апину журнал StarHit.

Алена не зря говорит, что боится спиться. Как уверяют наркологи, женский алкоголизм неизлечим. По статистике, на 100 алкоголиков-мужчин приходится 40-50 пьющих женщин. Как правило, это дамы от 35 до 50 лет.

Всего, по данным Роспотребнадзора, ежегодно в России потребляется более десяти литров алкоголя на душу населения. Алкоголиков в нашей стране насчитывается более пяти миллионов. При этом только 85 тысяч стоят на учете у нарколога. От отравления спиртным ежедневно погибает не меньше людей, чем в дорожно-транспортных происшествиях.