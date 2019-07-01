Пожила, дай и другим: дочь приказала Новиковой освободить элитную квартиру

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Понедельник 1 июля
Лента новостей
12:15
Итальянская звезда биатлона сокрушила "полуголым" снимком
10:59
Леденящие душу кадры наводнения в Иркутской области
10:45
Встреча Путина и Лукашенко началась с казуса
10:35
Избрание Зеленского президентом признали фатальной ошибкой на Украине
09:49
32 человека погибли при падении автобуса в пропасть
09:47
Медведев в своей статье рассказал о предстоящих переменах в "Единой России"
09:31
В Москве пенсионера подозревают в двойном убийстве
08:54
10 погибших: двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту
08:50
"Чувствовалась скрытая злость": откровения продюсера Фриске о Шепелеве
08:23
"Невелика потеря": плюнувшей в россиян Катамадзе предложили сидеть в Грузии
08:13
Стриженова согласилась быть донором для "промокашки" Успенской
08:12
Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
06:20
Избили и порвали одежду: подробности чудовищного нападения на Лукашенко
04:03
Скончался экс-президент Черногории
02:09
Нино Катамадзе отказалась выступать в России
00:10
"Рассказ горничной": Чехова сделала постыдное признание
23:09
Еще в одном сибирском городе ввели режим ЧС из-за затопления
22:23
Исхудавший Крутой поразил болезненным видом
20:17
Володин поприветствовал участников форума "Развитие парламентаризма"
20:11
Гей-провокация в Крыму стала ловушкой для Киева
20:06
"Секс-рабыни": Фадеева обвинили в содержании гарема
18:06
Гороскоп на неделю
17:20
Украинцы молятся за сдавшую Пугачеву
16:52
Раскрыта правда о приступах Меркель
16:02
Иностранные делегации прибывают на форум "Развитие парламентаризма"
15:38
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 июня 2019 года
15:35
"ЕР" собрала больше 30 тонн помощи для пострадавших из Иркутской области
15:23
Странный облик Серова вызвал переполох
15:14
Рак сорвал планы Рыбина и Сенчуковой на отпуск
14:55
Трампа втянули в скандал с дракой на границе Корей
14:04
Порошина шокировала новой беременностью
13:24
"Преступно не спасли": Гришаева высказалась о смерти Марьянова
13:13
Орбакайте резко высказалась о ссоре с Пугачевой
12:44
"Школьников совращаешь": Лорак возмутила эротичным снимком
12:10
Путин жестко приложил провокатора Порошенко
11:55
Вскрылась тесная связь опозорившейся Алсу с мертвой Началовой
11:28
Голый Лазарев возбудил россиян
11:17
Неожиданные подробности свадьбы Тодоренко и Топалова
10:25
Темникова вызвала Фадеева на детектор лжи в прямом эфире
10:16
"Как Пугачева": пенсионерка Успенская заявила о беременности
08:35
Боится забвения: раскрыт коварный план Алибасова
06:29
Перенесший инсульт Носков снова запел (видео)
04:14
Заносчивая красотка бросила Губерниева перед ответственным шагом (видео)
02:20
Известная голливудская актриса чуть не погибла в авиакатастрофе
00:05
53-летняя Штурм собралась замуж за 33-летнего иностранца
22:36
"Маленький принц!": Киркоров нежно обратился к сыну в день рождения
20:23
Жена Преснякова прервала молчание после слухов о беременности
19:02
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 июня 2019 года
18:35
"Перерыли все": Соколовский попал в переделку из-за наркотиков
17:59
"Статная и яркая": постройневшая Гузеева произвела фурор
17:26
Все сибирские отделения "ЕР" помогают пострадавшим от паводка в Иркутской области
17:25
Тревожный звонок: бесстыжий Порошенко оторопел от действий Путина
16:37
Климова ушла в отрыв после развода
16:03
Кудрявцеву разнесли в пух и прах за "бабушкин" наряд
15:32
Путин ответил на мольбы отчаявшегося Зеленского
15:03
"Урод и старый": Кожевникова заговорила о разводе
14:44
Звезда "Уральских пельменей" показала свои прелести
14:01
"Задумал кое-что": Лазарев заинтриговал архивным снимком
13:55
Митрохин заподозрил сторонников Навального в провокации с подписями
13:44
Блюменкранц угодил в больницу после драки на "Доме-2"
13:36
"Невозможный характер!" – жена откровенно об уходе от Макарского
12:57
Зеленский попал впросак на глазах у всего мира
12:24
Собчак обратилась с неожиданной просьбой к Виторгану
11:57
"Прелесть!": Захарову без макияжа возвели на пьедестал
11:45
Вылитая Кейт Мосс: вдова Децла восхитила "полуобнаженным" фото
11:12
Фадеев впервые рассказал об интимных отношениях с Серябкиной
11:04
Суд поставил точку в скандале Киркорова и Маруани
10:44
Оправившийся после комы Алибасов крепко врезал бывшему товарищу
10:09
Разбитого инсультом Моисеева увезли за границу
08:01
Жизнь россиян сильно изменится в июле
06:04
Песков объяснил личную термокружку Путина на G20
04:14
Москвичей предупредили об экстренном ухудшении погоды
02:27
Хитрая Маркл отправляет супруга в одиночестве в опасное путешествие
00:12
"Идеал женщины": заботливую Савичеву восхваляют за трепетное отношение к ребенку
22:29
Город в Иркутской области эвакуируют из-за стихийного бедствия
21:55
Россиян призвали готовиться к резкому падению рубля в июле
21:52
Пресыщенная Успенская показала роскошный дворец
21:52
"Сердце и печень": У Бари Алибасова нашли новые проблемы со здоровьем
21:47
В Узбекистане аттракцион развалился на ходу
21:15
Прокуратура требует наказать полицейских из-за "серийного отправителя"
21:13
Звезда сериалов шокировала странным решением
21:07
Володин осмотрел строящийся аэропорт "Гагарин"
20:34
Житель Истры вместе с другом жестоко убил приемного отца
20:32
"Слабак и попрошайка": Трампа разнесли на клочки после встречи с Путиным
19:54
На Филевской линии метро остановлено движение поездов
19:46
Пугачева восхитила "мокрым" нарядом
19:10
Ученые выпустили на волю пчел-роботов
19:06
В Одинцово в честь Иосифа Кобзона назовут улицу
18:59
"ЕР" выявила более 1,5 тысячи нарушений на детских площадках
18:44
Жители Сочи остались без света из-за наводнения
18:10
В семье Фрейндлих неожиданное пополнение
17:29
Саблин назвал цель антироссийских провокаций в Тбилиси
17:26
"Мы жили вместе": Серябкина рассказала об интиме с Темниковой
16:53
Затаила обиду: Бузова обделила сестру в ее день рождения
16:48
"Обезболивающие не помогали": Юрия Шатунова срочно госпитализировали
16:32
В Иркутской области страшный потоп унес жизни двух человек (видео)
16:32
Совет на выходные
16:19
В городах появятся граффити победителей конкурса "Молодой Гвардии"
16:14
Жена показала оплывший живот Малахова
16:02
Почему в постели "промокашки" Успенской оказались одни импотенты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Разбитого инсультом Моисеева увезли за границу
Оправившийся после комы Алибасов крепко врезал бывшему товарищу
Фадеев впервые рассказал об интимных отношениях с Серябкиной
Суд поставил точку в скандале Киркорова и Маруани
Вылитая Кейт Мосс: вдова Децла восхитила "полуобнаженным" фото
"Прелесть!": Захарову без макияжа возвели на пьедестал
Шоу-бизнес

Пожила, дай и другим: дочь приказала Новиковой освободить элитную квартиру

Клара Новикова. Фото: www.globallookpress.com
Эстрадная артистка Клара Новикова приехала в Москву в 1976 году. Вначале она снимала комнату, а потом разбогатела и купила квартиру в самом центре Златоглавой. Правда, теперь вынуждена ее оставить.
прочитано 8021 раз

"Свою жилплощадь в самом сердце столицы я отдала во временное пользование старшему внуку, – вздохнула Новикова. – Дочь сказала: мол, Лева вырос, и ему нужно отделиться".

ПО ТЕМЕ

Клара Новикова откровенно о смертельной болезни

Клару Борисовну подобная постановка вопроса не устроила. Она ответила, что о жилье для отпрыска, которому уже 21 год, должны позаботиться мать и отец. "И вот она попросила своих родителей, то есть меня решить вопрос. Пришлось пойти навстречу, а самой переехать", – уточнила Новикова.

Юмористка вынуждена жить в глуши – на окраине Москвы, в Серебряном Бору, чтобы внук шиковал в квартире у стен Кремля. "Я почти не умею жить за городом, люблю центр Москвы, там мне все знакомо: Красная площадь, соборы, старые улочки, "Современник"... А здесь все далеко", – пожаловалась звезда. 

Отвечая на вопрос о том, хотела бы она вернуться в свои апартаменты, в интервью журналу StarHit Клара Борисовна печально вздохнула: "Если позволят..."

Стоит заметить, что у ее дочери есть загородный дом в знаменитой и любимой Мариной Цветаевой Тарусе. А в нем у Клары Борисовны есть собственная спальня, и она очень не любит, когда там бывают посторонние. Правда, из живописных калужских краев в Москву не наездишься – 117 километров. Вот и живи на 73-м году, где хочешь и как хочешь...

Автор: Иван Губкин1 июля 2019, 10:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Давайте скинемся, купим ей квартиру у стен Кремля, она же привыкла жить только здесь!
Гость
Ответить
Ну а кто виноват-что вырастила таких детей-эгоистов?На хрена отдала квартиру внуку?Пусть работает и арендует.Странная однако дамочка!
Гость
Ответить
Не понимаю, чего она ноет. Сама отдала квартиру внуку, а теперь ноет и придуривается. Если бы она не хотела, никто у неё против ее воли ничего бы не отобрал. Лицемерие зашкаливает!
Юшка
Ответить
Дочь у Клары та еще <цензура>, мать на свадьбу не позвала, живет всю жизнь за счет мамы с муженьком и тремя!!! отпрысками, тащи маман на себе всех нас, а мы еще наплодим! Тварь никчемная, переводчик называется. На чужом горбу в рай въезжает! Когда ей аукнется?!
1

Популярные темы форума

Политика

Тревожный звонок: бесстыжий Порошенко оторопел от действий Путина
Зеленский попал впросак на глазах у всего мира
"Слабак и попрошайка": Трампа разнесли на клочки после встречи с Путиным
Саблин назвал цель антироссийских провокаций в Тбилиси

Шоу-бизнес

"Юля, исцели": открыта продажа паломнических автобусных туров на могилу Началовой
Растоптанная за выпад в сторону России Катамадзе взяла слова обратно
Стало известно о мести принцессы Дианы мужу-изменщику
"Фильм ужасов": Апина рассказала об алкоголизме

Проишествия

Десятки пострадавших: жуткие подробности жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Чувствовалась скрытая злость": откровения продюсера Фриске о Шепелеве

8 июля певице исполнилось бы 45 лет
Шоу-бизнес

Стриженова согласилась быть донором для "промокашки" Успенской

Артистка объявила сенсационную новость
Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина

Борьба с катаклизмом продолжается
Шоу-бизнес

Брухунова откровенно о романе с Виторганом

В Сети появились сенсационные данные

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на июль 2019
Гороскоп на июль

Фоторепортажи

Подтянутый Путин на G20 затмил постаревшего Трампа
Шикарный отдых Александра Реввы
Губы Судзиловской вызвали пересуды
Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев

Спорт

Загитову обвинили в подлой краже
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru