Пожила, дай и другим: дочь приказала Новиковой освободить элитную квартиру

Эстрадная артистка Клара Новикова приехала в Москву в 1976 году. Вначале она снимала комнату, а потом разбогатела и купила квартиру в самом центре Златоглавой. Правда, теперь вынуждена ее оставить.

"Свою жилплощадь в самом сердце столицы я отдала во временное пользование старшему внуку, – вздохнула Новикова. – Дочь сказала: мол, Лева вырос, и ему нужно отделиться".

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Клару Борисовну подобная постановка вопроса не устроила. Она ответила, что о жилье для отпрыска, которому уже 21 год, должны позаботиться мать и отец. "И вот она попросила своих родителей, то есть меня решить вопрос. Пришлось пойти навстречу, а самой переехать", – уточнила Новикова.

Юмористка вынуждена жить в глуши – на окраине Москвы, в Серебряном Бору, чтобы внук шиковал в квартире у стен Кремля. "Я почти не умею жить за городом, люблю центр Москвы, там мне все знакомо: Красная площадь, соборы, старые улочки, "Современник"... А здесь все далеко", – пожаловалась звезда.

Отвечая на вопрос о том, хотела бы она вернуться в свои апартаменты, в интервью журналу StarHit Клара Борисовна печально вздохнула: "Если позволят..."

Стоит заметить, что у ее дочери есть загородный дом в знаменитой и любимой Мариной Цветаевой Тарусе. А в нем у Клары Борисовны есть собственная спальня, и она очень не любит, когда там бывают посторонние. Правда, из живописных калужских краев в Москву не наездишься – 117 километров. Вот и живи на 73-м году, где хочешь и как хочешь...