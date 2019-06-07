В Беверли-Хиллз продают особняк Бреда Питта и его бывшей

В Беверли-Хиллз продается особняк, где когда-то жили душа в душу Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Бывшие супруги приобрели дом сразу после свадьбы, в 2006 году. Об этом пишет Daily Mail.
Тогда дом стоил 13,5 миллионов долларов, однако сейчас покупателю придется выложить 49 миллионов. В доме пять спален, 12 ванных, мраморные полы и столовая на 20 гостей. На прилегающей территории есть бассейн с теннисным кортом и гостевой домик.
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