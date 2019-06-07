Марина Александрова рассказала о пополнении в семье
В Instagram звезда написала, что ее сестра Вера родила сына. Мальчика назвали Алексеем.
Малыш и мама чувствуют себя отлично. За это Марина Александрова поблагодарила врачей московского роддома. По словам знаменитости, пока сестра находилась в медучреждении, она не отходила от нее ни на шаг.
"Это пост благодарности московскому роддому 27, в котором я провела почти сутки вместе со своей сестренкой. Каждому спасибо, за ваши улыбки, за вашу легкость, за ваше внимание и, конечно, за ваш профессионализм, даже невозможно кого то выделить🙈 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Марина Александрова.
Позже звезда намекнула, что не против завести еще одного ребенка. Отметим, что у актрисы двое детей. В 2012 году она родила сына Андрея, а в 2015-м – дочь Екатерину.
Поклонники восхитились мужеством Марины Александровой, которая не побоялась поддержать сестру в такой волнительный и сложный момент. В комментариях они поздравили артистку и ее родственников.
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