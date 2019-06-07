Дмитрий Певцов признался, что женат на собственной внучке
Артист заявил, что у них в семье сложные отношения. Все слишком сильно запуталось. Его любимая теща приходится Дмитрию крестной дочерью. Соответственно, его жена – его внучка.
Также Певцов признался, что считает себя идеальным. Речь идет именно о его внешности. Именно поэтому он и пошел в актеры. По его словам, он всегда любил себя и продолжает это делать.
Отличительной чертой своего характера, народный любимец считает наглость. Он часто позволяет себе делать то, что человек с более критической самооценкой не позволил бы.
Знаменитость рассказала, что ему неоднократно поступали предложения возглавить то или иное учреждение искусства. Ценой этому было увольнение предыдущего руководителя. Звезда всегда отказывался.
"Ничто нельзя строить на обиде, на костях", – считает артист.
На вопрос о его реакции на оскорблении его жены, Дмитрий дал очень развернутый ответ. Прежде всего, он, конечно, расстроится, но морду бить не побежит. Он уже вышел из возраста, когда надо махать кулаками. По его словам, каждый человек имеет право на свое собственное мнение.
Наставница мечтает о тренерской работе
Легендарная российская рок-группа выступит в клубе "ГлавClub Green Concert"
Балерину ожидает допрос
Как актер отнесся к смерти сына
Популярные темы форума
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Зачем обижают Бузову?
Как понравиться мужу в постели?
Ему 35 и он без машины
В сексе полный ноль
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Избил из-за денег
Через сколько мужчина должен сделать предложение
Хочу замуж
Мастурбирую во время секса
Оральный секс
Как быстро набрать вес?
Хочу уехать из России.
Можно ли убежать от темного прошлого?
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Вещи из секондхенда
С кем дружил Тальков
Как сделать лицо худым
В каком возрасте мужик взрослеет?
Сделать аборт в тайне от мужа
Хочет секс даже когда болею
Подруга увела моего мужа.
Закрутила роман с турком, я замужем
Зачем скрывать своих детей?
Должна ли я содержать мать?
Двойная фамилия. Да или нет?
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?