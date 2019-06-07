Дмитрий Певцов признался, что женат на собственной внучке

Народный артист России Дмитрий Певцов стал гостем программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр". В откровенном интервью он рассказал об отношении к себе самому и о взаимоотношениях в семье. Шоу выйдет на экраны 7 июня в 23:10.



прочитано 313 раз