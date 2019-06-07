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Дмитрий Певцов признался, что женат на собственной внучке

Дмитрий Певцов. Фото: www.globallookpress.com
Народный артист России Дмитрий Певцов стал гостем программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр". В откровенном интервью он рассказал об отношении к себе самому и о взаимоотношениях в семье. Шоу выйдет на экраны 7 июня в 23:10.    
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Артист заявил, что у них в семье сложные отношения. Все слишком сильно запуталось. Его любимая теща приходится Дмитрию крестной дочерью. Соответственно, его жена – его внучка.

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Также Певцов признался, что считает себя идеальным. Речь идет именно о его внешности. Именно поэтому он и пошел в актеры. По его словам, он всегда любил себя и продолжает это делать.

Отличительной чертой своего характера, народный любимец считает наглость. Он часто позволяет себе делать то, что человек с более критической самооценкой не позволил бы.

Знаменитость рассказала, что ему неоднократно поступали предложения возглавить то или иное учреждение искусства. Ценой этому было увольнение предыдущего руководителя. Звезда всегда отказывался.

"Ничто нельзя строить на обиде, на костях", – считает артист.

На вопрос о его реакции на оскорблении его жены, Дмитрий дал очень развернутый ответ. Прежде всего, он, конечно, расстроится, но морду бить не побежит. Он уже вышел из возраста, когда надо махать кулаками. По его словам, каждый человек имеет право на свое собственное мнение. 

Автор: Екатерина Плискина7 июня 2019, 01:08

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