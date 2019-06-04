"Солененького хочется": Муцениеце заговорила о новой беременности
Павел Прилучный давно хочет третьего ребенка и уговаривает жену. Но Агата Муцениеце пока не готова – актриса решила немного отдохнуть от памперсов.
"Я сейчас наслаждаюсь моментом, когда дети уже большие, разговаривают, никого не надо таскать часами на руках. С ними уже весело, можно куда-то поехать без нянь и мам на море, и дети не напрягают, с ними прикольно. И сейчас разбавить все это памперсами я не готова", – объяснила Муцениеце.
Павел Прилучный уговаривает жену, но пока безуспешно. На днях Агате захотелось устриц, и супруг просиял – решил, что жене, наконец, захотелось солененького. Однако Агата его разочаровала – заявила, что она точно не беременна, просто хочет морепродуктов.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный воспитывают шестилетнего Тимофея и трехлетнюю Мию. Супруги недавно переехали в новый дом, рассчитанный на многодетную семью. Актриса рассказывает, что в поселке у них много друзей, которые и уговорили сменить жилье.
"Мы с Пашей, правда, не были уверены, что получится, потому что дорого, таких денег у нас не было, пришлось брать ипотеку. И мы не знали, дадут ли нам ее. То есть мы рассуждали так: сложится – хорошо, а нет так нет, но в итоге все сложилось. Мы импульсивные люди, переехали – и супер! Тем более что нам давно хотелось иметь дом побольше. Паша же хочет еще одного ребенка", – рассказала Муцениеце изданию "7Дней".
Дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце первое время очень скучали по старому дому. Но постепенно Тимофей и Мия привыкли, им в новом жилище нравится. У ребят на новом месте уже появились друзья.
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