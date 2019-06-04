"Никогда не обвиснет": Валерия показала свое самое молодое место
Исполнительница отметила, что своей стройной фигурой обязана правильному питанию и тренировкам. Звезда призналась, что не пропускает спортивные занятия.
По словам певицы Валерии, она держит себя в форме не потому, что она – публичная личность, а ради себя самой. Она следила за весом даже когда не выступала.
"Два года, когда у меня не было карьеры, я каждый день занималась. Дети были на мне, вся семья была на мне. Я говорила: "Так, дети, у меня есть мое время с четырех до пяти, и если вы даже решите покалечить друг друга, я не приду вам на помощь". Я ровно час тренировалась. Дома пятачок метр на метр, видеокассета тогда была с Синди Кроуфорд, и я занималась", – рассказала певица Валерия YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".
Артистка призналась, что крайне редко посещает косметолога. Звезда бывает у специалиста раз в четыре месяца.
"Мезотерапия, плазма, а вот ботокс не колю. Также мой косметолог категорически против филлеров. Потому что если с тургором кожи не работать самой, получается, что пустот будет все больше и больше. И их надо все больше и больше накачивать, заполнять. И будет такое лицо резиновое. Это не наш путь", – поведала вокалистка.
Певица Валерия также отметила, что у нее есть особенность, которая помогает выглядеть моложе без каких-либо кардинальных вмешательств. "Мне повезло: у меня очень глубокое веко. Глубоко посажены глаза. Такое веко никогда не обвиснет, даже в 100 лет", – улыбнулась знаменитость.
Массажи и спа-процедуры певица Валерия тоже не делает. Из-за плотного рабочего графика звезда не может позволить себе пройти комплекс процедур, а единичные набеги к специалистам считает тратой времени и денег. На нерегулярной основе эти мероприятия неэффективны.
Голливудская актриса снова спровоцировала слухи об анорексии
Она поделилась своим мнением
Жена разочаровала Прилучного
"Русфонд" рассказал о своих планах
Популярные темы форума
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Секс с бывшей
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Зачем обижают Бузову?
Родить после 30
Как понравиться мужу в постели?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Избил из-за денег
Ему 35 и он без машины
Через сколько мужчина должен сделать предложение
Как быстро набрать вес?
В сексе полный ноль
Ориентация Егора Крида
Как сделать лицо худым
Жена зарабатывает больше меня
Верите ли вы в знаки?
Хочу накачать ягодицы
Мать изменила отцу
В каком возрасте мужик взрослеет?
Хочу уехать из России.
Зачем скрывать своих детей?
С кем дружил Тальков
Хочу замуж
У подруги шизофрения
Сравнивает с подругой
Не ухаживает, когда болею
Хочет секс даже когда болею
Двойная фамилия. Да или нет?