"Никогда не обвиснет": Валерия показала свое самое молодое место

Вокалистка раскрыла секреты красоты. Певица Валерия рассказала, как ухаживает за внешностью.

Исполнительница отметила, что своей стройной фигурой обязана правильному питанию и тренировкам. Звезда призналась, что не пропускает спортивные занятия.

По словам певицы Валерии, она держит себя в форме не потому, что она – публичная личность, а ради себя самой. Она следила за весом даже когда не выступала.

"Два года, когда у меня не было карьеры, я каждый день занималась. Дети были на мне, вся семья была на мне. Я говорила: "Так, дети, у меня есть мое время с четырех до пяти, и если вы даже решите покалечить друг друга, я не приду вам на помощь". Я ровно час тренировалась. Дома пятачок метр на метр, видеокассета тогда была с Синди Кроуфорд, и я занималась", – рассказала певица Валерия YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

Артистка призналась, что крайне редко посещает косметолога. Звезда бывает у специалиста раз в четыре месяца.

"Мезотерапия, плазма, а вот ботокс не колю. Также мой косметолог категорически против филлеров. Потому что если с тургором кожи не работать самой, получается, что пустот будет все больше и больше. И их надо все больше и больше накачивать, заполнять. И будет такое лицо резиновое. Это не наш путь", – поведала вокалистка.

Певица Валерия также отметила, что у нее есть особенность, которая помогает выглядеть моложе без каких-либо кардинальных вмешательств. "Мне повезло: у меня очень глубокое веко. Глубоко посажены глаза. Такое веко никогда не обвиснет, даже в 100 лет", – улыбнулась знаменитость.

Массажи и спа-процедуры певица Валерия тоже не делает. Из-за плотного рабочего графика звезда не может позволить себе пройти комплекс процедур, а единичные набеги к специалистам считает тратой времени и денег. На нерегулярной основе эти мероприятия неэффективны.