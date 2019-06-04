"Вынос мозга": Валерия раскрыла детали тяжелой жизни с Пригожиным
Артистка дала большое интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи". Певица Валерия говорила в том числе и о муже – Иосифе Пригожине.
По словам исполнительницы, за 15 лет брака она и ее благоверный уже привыкли к особенностям друг друга. Валерия добавила, что научилась гасить возникающие конфликты.
Артистка не стала скрывать, что порой ругается с мужем. В основном супруги бранятся по рабочим вопросам. Валерия сообщила, что у Иосифа есть необычная защитная реакция: когда возникают какие-то проблемы, он всегда ищет виноватых. И обычно находит их – в ее лице. Меж тем вокалистка отметила, что ее супруг очень отходчивый и это, по ее мнению, замечательное качество.
"Иногда, конечно, многовато мне этого товарища. Громкий... Когда он приходит домой, он занимает все пространство нашей большой квартиры. Его слышно отовсюду, его слышно в каждой точке. Я каждый раз говорю: "Почему ты не можешь сидеть в кабинете? Тебе же сделали кабинет. Ты можешь там заниматься всем". А ему надо сидеть в центре, в зале, чтобы все было под контролем. Конечно, тяжеловато приходится", – поделилась певица Валерия.
Артистка отметила, что параллельно с музыкальной деятельностью Иосиф руководит автомобильным каналом, поэтому часто отлучается из дома. В эти моменты она отдыхает от мужа и даже успевает соскучиться.
"Чего-то не хватает. Я привыкла. Мы на энергетическом уровне срослись, и надолго никто из нас отпочковаться не может", – поделилась звезда. Меж тем когда Валерия играла с ведущим шоу в игру "Ассоциации", глядя на изображение Иосифа Пригожина, сказала, что он – "настоящий вынос мозга".
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