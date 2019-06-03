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Шоу-бизнес

Любовь Успенская боится собственную дочь

Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official
Любовь Успенская сделала громкое заявление. Она поделилась своими самыми страшными опасениями.
прочитано 1159 раз

"Королева шансона" призналась, что видит в дочери конкурентку. Успенская боится, что Татьяна окончательно затмит ее и вытеснит со сцены.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Звезда рассказала, что после операции дочь будто прорвало. Она пела и раньше, но в то время Успенская стеснялась вывести ее на сцену. 

"Она – готовая певица. Кое-какие песни на концерте в Ереване она спела круче, чем я бы могла спеть!" – утверждает певица.

На днях Татьяна Плаксина перенесла очередную операцию. Выступает она пока с зубным протезом. Это немного влияет на дикцию молодой исполнительницы, но она умело справляется с этим.

Любовь очень переживает по поводу здоровья наследницы. Им предстоит еще много выездов на лечение за границу. 

"Мне бы хотелось, чтобы моя дочь была здорова и мы справились бы со всеми последствиями", – поделилась знаменитая певица.

Напомним, Татьяна Плаксина попала в серьезную аварию в Коста-Рике прошлой осенью. Девушке пришлось пройти серьезную реабилитацию. Именно в тот период она начала усердно заниматься музыкой.

Автор: Екатерина Плискина3 июня 2019, 16:26
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Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Огромное спасибо всем тем, кто показал мне этот сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/88WILP Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
ЛОХОТРОН
1

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