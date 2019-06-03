Любовь Успенская боится собственную дочь
"Королева шансона" призналась, что видит в дочери конкурентку. Успенская боится, что Татьяна окончательно затмит ее и вытеснит со сцены.
Звезда рассказала, что после операции дочь будто прорвало. Она пела и раньше, но в то время Успенская стеснялась вывести ее на сцену.
"Она – готовая певица. Кое-какие песни на концерте в Ереване она спела круче, чем я бы могла спеть!" – утверждает певица.
На днях Татьяна Плаксина перенесла очередную операцию. Выступает она пока с зубным протезом. Это немного влияет на дикцию молодой исполнительницы, но она умело справляется с этим.
Любовь очень переживает по поводу здоровья наследницы. Им предстоит еще много выездов на лечение за границу.
"Мне бы хотелось, чтобы моя дочь была здорова и мы справились бы со всеми последствиями", – поделилась знаменитая певица.
Напомним, Татьяна Плаксина попала в серьезную аварию в Коста-Рике прошлой осенью. Девушке пришлось пройти серьезную реабилитацию. Именно в тот период она начала усердно заниматься музыкой.
Скандал только разгорается
Благодарные земляки говорят о святости певицы
Оперная дива обратилась в Следственный комитет
Фанаты покойной певицы поддержали пиарщицу
Популярные темы форума
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Жизнь в деревне
Секс с бывшей
Ищу человека!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Подскажите бизнес на 100т.р
Родить после 30
Зачем обижают Бузову?
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Ему 35 и он без машины
Избил из-за денег
Хочу забрать назад подарок
Как быстро набрать вес?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Как избавиться от похмелья
Жена зарабатывает больше меня
Ориентация Егора Крида
Как сделать лицо худым
В сексе полный ноль
Через сколько мужчина должен сделать предложение
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Верите ли вы в знаки?
Кто такие ханжи?
Хочу накачать ягодицы
Мать изменила отцу
Сравнивает с подругой
Не ухаживает, когда болею
Как понравиться мужу в постели?
Не женат значит свободен
Голос. Дети