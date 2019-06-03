Видео занимающегося непристойностями с мужиком Панина довело до тошноты
Когда и кем был снят этот омерзительный ролик, неизвестно. Непонятно также, кто и зачем "слил" его во Всемирную паутину. Однако на минутном видео явственно заметно, что лежащий на спине Алексей Панин позирует, млеет, стонет – получает удовольствие. Правда, лауреат Госпремии России занимается любовью с мужчиной без презерватива – похоже, любит опасный секс...
В распоряжении "Дни.ру" есть эта видеозапись, но соображения здравого смысла и цензуры не позволяют опубликовать даже его скриншоты. Урон от увиденного может быть нанесен даже взрослой психике, что уж говорить о детях. Да и вид раздвинувшего ноги голого Панина вызывает у многих только тошноту.
Несколько лет назад на ток-шоу актер признался, что практикует однополые контакты. По словам Панина, этот опыт очень понравился, и теперь он его регулярно повторяет. "Наверное, мало кто сможет обвинить меня в немужественности или в том, что я не мужчина. И мужские поступки – это все-таки не всегда секс, кто с кем занимается. Я не ухаживаю за мужчинами, я не встречаюсь с ними, я не хожу на свидания, я не дарю им цветы. Это просто сексуальное разнообразие", – пояснил Алексей.
После этого откровения актер сорвал маски благопристойности с некоторых коллег. Например, досталось от него Максиму Галкину.
"Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной. Не считаю, что это оскорбление, поскольку я сам, например, бисексуал", – высказался артист.
"Омерзительное видео с Паниным" – частый запрос пользователей в поисковых системах. Теперь роликов в результатах станет больше...
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