Висящая на самом краю Дайнеко вызвала панику у поклонников
Дайнеко разместила в Instagram фотографию с отдыха. На снимке артистка позирует в ярко-оранжевом купальнике и висит на самом краю яхты.
Фотография получилась такой, что на ней хорошо заметна худоба Дайнеко, передает Пятый канал. Это и заставило поклонников девушки заволноваться.
"Виктория, хватит худеть, уже некрасиво. Еще немного и наступит анорексия", "Одни ребра!" – ужаснулись пользователи Сети.
Ранее звезда взбудоражила общественность откровенным снимком. Она сфотографировалась на фоне небоскребов с оголенной грудью. "Охватывая будущее", – подписала Дайнеко публикацию в Instagram.
Многие поклонники певицы оценили откровенный снимок. Некоторые сочли подобный ход попыткой привлечь к себе внимание.
Скандал только разгорается
Благодарные земляки говорят о святости певицы
Продюсер сделал откровенное заявление
Мужчина пытался отстреливаться от нападавших
Популярные темы форума
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Жизнь в деревне
Секс с бывшей
Ищу человека!
Подскажите бизнес на 100т.р
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Родить после 30
Много сексуальных партнеров
Не можем иметь совместных детей
Зачем обижают Бузову?
Секс по дружбе
Избил из-за денег
Не носит обручальное кольцо
Хочу забрать назад подарок
Ему 35 и он без машины
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Как похудеть без диеты
Как быстро набрать вес?
Как избавиться от похмелья
Жена зарабатывает больше меня
Как сделать лицо худым
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
На первом свидании говорил о бывшей
Тимати посвятил Децлу песню
Ориентация Егора Крида
Верите ли вы в знаки?
Кто такие ханжи?
Хочу накачать ягодицы