"Невозможный характер!" – жена откровенно об уходе от Макарского
Романтические отношения завязались между ними в 1999 году. Тогда Виктория Морозова была популярной певицей, а Антон Макарский еще был в самом начале актерской карьеры. Многие друзья пытались отговорить певицу от брака с начинающим артистом.
Однако после успеха сериала "Бедная Настя" возлюбленные поменялись местами. Исполнительница на время ушла в тень, в то время как актер стал невероятно популярен. Антон Макарский стал все чаще показывать непростой характер.
"Мы тогда много ссорились, в первый год отношений я вообще три раза уходил. Мы так сильно бодались, что невозможно было", – передает слова артиста издание StarHit.
Сама певица подтвердила, что между ними часто случались ссоры. После очередного конфликта Виктория Морозова даже чуть не ушла из дома. Однако в последний момент исполнительница передумала.
"У него просто невозможный характер. Именно поэтому однажды я тоже хотела уйти. Антона не выдерживает даже собственная мама. Помню, как она сказала мужу: "Если Вика от тебя уйдет, я тоже уйду", – рассказала певица.
Сейчас супруги практически не ссорятся. Их жизнь резко изменилась после рождения детей. В 2012 году на свет появилась дочь Мария, а еще спустя три года – мальчик Иван.
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