"Русалка, что ли?": блондинка Утяшева ужаснула народ
На Ляйсан Утяшеву обрушился шквал негатива. Поклонники протестуют против превращения гимнастки в блондинку.
Экспериментами звезда занялась на отдыхе в Сочи, куда отправилась вместе с мужем Павлом Волей и детьми. Впервые звезда показала новый имидж во время фотосессии с супругом. Теперь же Ляйсан Утяшева попыталась смягчить сердца подписчиков, опубликовав новый снимок – в розовом купальнике, туго обтягивающем соблазнительную грудь.
"Лето – отличный повод для экспериментов!" - подписала снимок гимнастка.
"Я думаю вы прирожденная брюнетка !!! Перемен иногда хочется всем девочкам)но мне вы очень нравитесь именно брюнеткой! (Орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написала одна из поклонниц Ляйсан Утяшевой. И это самый мягкий комментарий – другие высказывались резче. Некоторые обратили внимание на ноги гимнастки. "Что со стопами??? Русалка, что ли?" - пишет комментатор.
Впрочем, большинство снисходительно отнеслись к причудам Ляйсан Утяшевой. Фанаты надеются, что на голове гимнастки парик и она скоро его снимет.
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