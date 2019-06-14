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"Божественные ножки!": оголившаяся Утяшева довела народ до экстаза

Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva
Гимнастка поделилась с поклонниками в Instagram снимком, на котором запечатлена в коротких шортах. Ляйсан Утяшева восхитила подписчиков идеальной фигурой.

Продолжение: "Скоро явно будет порно": бесстыжую Каменских разнесли за голый зад
прочитано 1621 раз

Фото вызвало бурную реакцию у фолловеров. Многие отметили, что спортсменка в отличной физической форме. А длинные ноги Ляйсан Утяшевой просто ввели пользователей соцсети в экстаз.

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Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

"Ножки моей мечты", "Ноги от ушей", "Божественные ножки!", "Я не первая, но ваши ноги бесконечны", "Как всегда секси – и ни грамма пошлости. А ноги..." – написали фанаты гимнастки. Однако нашлись и те, кто посчитал, что незачем столь откровенно показывать себя.

"Кроме мужа, оказывается, и чужие мужчины имеют право увидеть ваши ноги", — написал один из фолловеров. На этот комментарий Ляйсан Утяшева ответила, что супруг, шоумен Павел Воля, ей разрешил это сделать.

Ранее спортсменка и комик устроили грандиозный День рождения своей дочери Софии. Ляйсан Утяшева и Павел Воля поздравили наследницу с четырехлетием. Подробностями гимнастка поделилась в своем микроблоге в Instagram.

Напомним, Ляйсан Утяшева и ее муж шоумен Павел Воля воспитывают двоих детей. 14 мая 2013 года в Майами гимнастка родила сына Роберта, 6 мая 2015-го на свет появилась их дочь София.

Автор: Валерия Нарская14 июня 2019, 15:59
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