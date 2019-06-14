"Божественные ножки!": оголившаяся Утяшева довела народ до экстаза
Фото вызвало бурную реакцию у фолловеров. Многие отметили, что спортсменка в отличной физической форме. А длинные ноги Ляйсан Утяшевой просто ввели пользователей соцсети в экстаз.
"Ножки моей мечты", "Ноги от ушей", "Божественные ножки!", "Я не первая, но ваши ноги бесконечны", "Как всегда секси – и ни грамма пошлости. А ноги..." – написали фанаты гимнастки. Однако нашлись и те, кто посчитал, что незачем столь откровенно показывать себя.
"Кроме мужа, оказывается, и чужие мужчины имеют право увидеть ваши ноги", — написал один из фолловеров. На этот комментарий Ляйсан Утяшева ответила, что супруг, шоумен Павел Воля, ей разрешил это сделать.
Ранее спортсменка и комик устроили грандиозный День рождения своей дочери Софии. Ляйсан Утяшева и Павел Воля поздравили наследницу с четырехлетием. Подробностями гимнастка поделилась в своем микроблоге в Instagram.
Напомним, Ляйсан Утяшева и ее муж шоумен Павел Воля воспитывают двоих детей. 14 мая 2013 года в Майами гимнастка родила сына Роберта, 6 мая 2015-го на свет появилась их дочь София.
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