"Изменилась до неузнаваемости": Утяшева примерила образ звезды "Игры престолов"
Звезда выложила видео с бэкстейджем с фотосессии. "Немного любви к работе, моде и переменам. P. S. Бурерожденная матерь танцоров возвращается. Новый сезон скоро, ждите!", – написала спортсменка, подразумевая Дейенерис Таргариен из сериала "Игра престолов".
Супруга Павла воли на этот раз предстала в абсолютно непривычном для себя амплуа – в образе длинноволосой блондинки. Она сменила два наряда: кожаную юбку и белую блузку с галстуком на полностью кожаный комплект из мини-шорт и жакета.
Как сообщает "Пятый канал", Поклонники крайне удивились таким переменам, их точно никто не мог ожидать. Многие даже не узнали Ляйсан. "Класс, а кто на видео?", "Ой! Думаю, зачем вы другую девушку выкладываете", – поражались фанаты.
Новый цвет волос пришелся очень по душе поклонникам знаменитости. "Наповал! Сногсшибательное преображение!", "Это эстетический катарсис! Возвращение Дейенерис!", "Вы затмили всех супермоделей", – восхищались обожатели.
"Ляйсан – блондинка? Это шок, но это прекрасное исполнение стилистов", – подытожила подписчица.
Напомним, недавно у дочери Павла Воли и Ляйсан Утяшевой было день рождения. Малышке исполнилось четыре года. Как писали ранее Дни.ру, родители устроили в честь именинницы грандиозный праздник.
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