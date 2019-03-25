Утяшева сбежала из страны с ребенком

33-летняя гимнастка сообщила на своей странице в Instagram, что отправляется с сыном в путешествие. Ляйсан Утяшева заинтриговала поклонников.

Спортсменка в кадре позирует в джинсах, джемпере и кожаной куртке. Рядом с ней стоит Роберт, который придерживает их вещи. С собой мама и сын взяли два рюкзака и два чемодана.

"Путешественники в деле. Ваши предположения, куда мы? У папы там скоро концерт. P.S. большой чемодан Роберта, собирал сам", – (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) подписала фото Ляйсан Утяшева. Подписчики принялись гадать: куда же без мужа отправилась знаменитость.

Известно, что Павел Воля в ближайшие дни выступит в Израиле. Поэтому фолловеры предположили, что именно туда и отправилась Ляйсан Утяшева с ребенком.

Многие отметили, что наследник Ляйсан Утяшевой и Павла Воли заметно повзрослел. "Супер красивая мама! Восхищаюсь", "А парень то уже подрос... на Пашу похож", "Какой уже большой!!! Как здорово!!!! Пусть детки растут большими и здоровыми", "Чужие дети быстро растут))) Недавно вроде читали что у вас сын родился, а он уже вырос", – прокомментировали снимок пользователи соцсети.

Напомним, у Ляйсан Утяшевой и 40-летнего Павла Воли двое детей. Звездная пара старается нечасто показывать своих наследников публике.