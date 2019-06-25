Джигарханяна застукали с бывшей женой Казаченко
Фотография Степана Джигарханяна с Ольгой Казаченко появилась в микроблоге бывшей жены звезды 90-х. В подписи к посту Ольга призналась, что знакома с пасынком Армена Джигарханяна давно. Познакомились они, когда участвовали в одном из телешоу, после чего активно общались в Сети.
"Недавно Степа прилетел из Америки на пару дней и пригласил меня в ресторан. Там мы чудесно провели время", – приводит слова Ольги Казаченко Teleprogramma.pro.
Степан Джигарханян действительно приехал в Москву из Америки, чтобы встретиться с матерью – актрисой Татьяной Власовой. Кроме того, в планах было и примирение с Арменом Борисовичем, который более 20 лет отказывался общаться с пасынком. Сам знаменитый актер сейчас тяжело переживает бурный развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской – он и почти не появляется на телевидении, и не встречается с журналистами.
Затворничество Армена Джигарханяна обеспокоило его поклонников. Как известно, перипетии недавнего скандала сказались на здоровье народного артиста. Однако почитателей успокоил один из близких друзей актера – он опубликовал фотографию посвежевшего артиста и сообщил, что здоровье его налаживается, но нужно время на восстановление.
А Степан Джигарханян подписчикам Ольги Казаченко понравился. Многие из них сочли, что американский гость будет для нее идеальной парой. Комментаторы отмечают, что молодые люди отлично смотрятся вместе.
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