Джигарханяна застукали с бывшей женой Казаченко

Степан Джигарханян, приехав в Москву, времени даром не теряет. Приемный сын знаменитого актера хорошо провел время в ресторане в компании экс-супруги Вадима Казаченко.

Фотография Степана Джигарханяна с Ольгой Казаченко появилась в микроблоге бывшей жены звезды 90-х. В подписи к посту Ольга призналась, что знакома с пасынком Армена Джигарханяна давно. Познакомились они, когда участвовали в одном из телешоу, после чего активно общались в Сети.

"Недавно Степа прилетел из Америки на пару дней и пригласил меня в ресторан. Там мы чудесно провели время", – приводит слова Ольги Казаченко Teleprogramma.pro.

Степан Джигарханян действительно приехал в Москву из Америки, чтобы встретиться с матерью – актрисой Татьяной Власовой. Кроме того, в планах было и примирение с Арменом Борисовичем, который более 20 лет отказывался общаться с пасынком. Сам знаменитый актер сейчас тяжело переживает бурный развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской – он и почти не появляется на телевидении, и не встречается с журналистами.

Затворничество Армена Джигарханяна обеспокоило его поклонников. Как известно, перипетии недавнего скандала сказались на здоровье народного артиста. Однако почитателей успокоил один из близких друзей актера – он опубликовал фотографию посвежевшего артиста и сообщил, что здоровье его налаживается, но нужно время на восстановление.

А Степан Джигарханян подписчикам Ольги Казаченко понравился. Многие из них сочли, что американский гость будет для нее идеальной парой. Комментаторы отмечают, что молодые люди отлично смотрятся вместе.