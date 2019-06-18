Опубликовано последнее фото изменившегося донельзя Джигарханяна
В официальной группе Армена Джигарханяна в социальной сети Facebook Артур Согомонян опубликовал трогательное фото, на котором запечатлен с внуком и артистом. "Одно из последних", – пояснил он. Любимый миллионами актер заметно изменился – помолодел, посвежел, выглядит отлично!
"Трое настоящих мужчин. Как радостно видеть Армена Борисовича в окружении близких ему людей, которые любят его и заботятся о нем. Для физического и душевного здоровья человека важно осознание, что ты не один, а окружен по-настоящему близкими людьми. Как трепетно Армен Борисович прижимает к себе мальчика. Всем здоровья и добра", "Трое мужчин, три поколения! И столько теплоты. Чудесный пост. Артур, Вам низкий поклон за все, что делаете!" – благодарят поклонники.
Как писали "Дни.ру", Согомонян рассказал и о самочувствии 83-летнего Джигарханяна: "У Армена Борисовича все в порядке. Он сейчас больше занят восстановлением здоровья, окружен друзьями и близкими людьми. С прессой, телевидением и журналистами Армен Борисович предпочитает не общаться. К сожалению, лживая и некорректная информация вокруг его имени в прошлом году сказалась на его самочувствии. Для нашего мэтра эта история (развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской. – Прим. ред.) в прошлом, мы ее не обсуждаем".
Поклонники раскритиковали певицу в пух и прах
Звездой заинтересовалась полиция
Артист рассказал о маленьком размере
Об этом заявил адвокат продюсера Сергей Жорин
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
Загадочные обьекты
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Засорились трубы.
Срочно!
Существует ли бумеранг?
Работа в женском коллективе
Веснушки это красиво?
Сделать ботокс
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
его друзья не зовут меня на день рождения
В России большой процент разводов
Видимся один раз в неделю
Сайт знакомств
Ехать одной на море?..
Как избавиться от мышей?
Секс нежданчик
Молодой человек - бисексуал
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Что меняет роспись?
Навязчивая девушка
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Подруга простила парню измены
Раннее облысение