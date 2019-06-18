Опубликовано последнее фото изменившегося донельзя Джигарханяна

Поклонники Армена Джигарханяна в панике: как поживает кумир, здоров ли, сыт ли? Прежде за ним ухаживала молодая киевская пианистка, а теперь о друге заботится земляк Артур Согомонян.

В официальной группе Армена Джигарханяна в социальной сети Facebook Артур Согомонян опубликовал трогательное фото, на котором запечатлен с внуком и артистом. "Одно из последних", – пояснил он. Любимый миллионами актер заметно изменился – помолодел, посвежел, выглядит отлично!

"Трое настоящих мужчин. Как радостно видеть Армена Борисовича в окружении близких ему людей, которые любят его и заботятся о нем. Для физического и душевного здоровья человека важно осознание, что ты не один, а окружен по-настоящему близкими людьми. Как трепетно Армен Борисович прижимает к себе мальчика. Всем здоровья и добра", "Трое мужчин, три поколения! И столько теплоты. Чудесный пост. Артур, Вам низкий поклон за все, что делаете!" – благодарят поклонники.

Как писали "Дни.ру", Согомонян рассказал и о самочувствии 83-летнего Джигарханяна: "У Армена Борисовича все в порядке. Он сейчас больше занят восстановлением здоровья, окружен друзьями и близкими людьми. С прессой, телевидением и журналистами Армен Борисович предпочитает не общаться. К сожалению, лживая и некорректная информация вокруг его имени в прошлом году сказалась на его самочувствии. Для нашего мэтра эта история (развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской. – Прим. ред.) в прошлом, мы ее не обсуждаем".