83-летний Джигарханян вывалил перед блудным пасынком сосиску

Степан Джигарханян – пасынок Армена Джигарханяна – уже много лет живет в Америке. В России он появляется крайне редко. Но каждый визит для его знаменитого отчима – долгожданное событие.

В официальной группе Армена Джигарханяна в Facebook появились кадры трогательной встречи отца и блудного сына. Судя по всему, приезд Степана застал актера врасплох, поэтому из еды на столе только батон, чай, салат да сосиски, которые Армен Борисович очень любит. Но ведь главное – искренние чувства!

"Степан вырос рядом с Арменом Борисовичем, дружил с сестрой, вместе они пережили потерю дочери Армена Борисовича, это тот цемент, на котором стоит фундамент их отношений. И он очень крепкий. Степан до сих пор не может без дрожи в голосе говорить о трагических днях семьи. Это слышали все, когда транслировалось его интервью. Дай Бог им, чтобы радость общения продолжалась как можно дольше", "Хороший парень, достойный сын", "Как приятно видеть их вместе", – пишут многочисленные поклонники актера.

Напомним, что Степан Арменович Джигарханян при рождении носил имя Степана Александровича Григоряна. Его отец – Александр Григорян, художественный руководитель Ереванского русского драматического театра. Но с ним Степан отношений не поддерживал, поскольку мать Татьяна Власова была против.

Степан Арменович в детстве снимался в кино, некоторое время играл на сцене, работал моделью, окончил факультет журналистики МГУ. Но вскоре предпочел Москве Лас-Вегас. Там Степан обрел свое призвание в неожиданной области – стал профессиональным игроком в покер.