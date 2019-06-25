83-летний Джигарханян вывалил перед блудным пасынком сосиску
В официальной группе Армена Джигарханяна в Facebook появились кадры трогательной встречи отца и блудного сына. Судя по всему, приезд Степана застал актера врасплох, поэтому из еды на столе только батон, чай, салат да сосиски, которые Армен Борисович очень любит. Но ведь главное – искренние чувства!
"Степан вырос рядом с Арменом Борисовичем, дружил с сестрой, вместе они пережили потерю дочери Армена Борисовича, это тот цемент, на котором стоит фундамент их отношений. И он очень крепкий. Степан до сих пор не может без дрожи в голосе говорить о трагических днях семьи. Это слышали все, когда транслировалось его интервью. Дай Бог им, чтобы радость общения продолжалась как можно дольше", "Хороший парень, достойный сын", "Как приятно видеть их вместе", – пишут многочисленные поклонники актера.
Напомним, что Степан Арменович Джигарханян при рождении носил имя Степана Александровича Григоряна. Его отец – Александр Григорян, художественный руководитель Ереванского русского драматического театра. Но с ним Степан отношений не поддерживал, поскольку мать Татьяна Власова была против.
Степан Арменович в детстве снимался в кино, некоторое время играл на сцене, работал моделью, окончил факультет журналистики МГУ. Но вскоре предпочел Москве Лас-Вегас. Там Степан обрел свое призвание в неожиданной области – стал профессиональным игроком в покер.
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