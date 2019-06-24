Хоть ногой: шокирующие подробности секс-тура Панина по стране
Telegram-канал "Медиакиллер" считает, что Панин предоставляет услугу "Вы... (отлюбить. – Прим. ред.) знаменитость". Якобы такой бизнес он запустил не один, а вместе с Натальей Дементьевой, ведущей "Радио Соблазн" из Нижнего Новгорода.
Наталья Дементьева в своем Instagram делится фото с совместного "чеса" по стране: анонс посещения свингер-вечеринки в Казани. Суть всего этого – привезти звезду на тусовку, ну и, соответственно, заработать на этом.
Если все это действительно так, то афиша мероприятия может гласить примерно следующее: "Только завтра вы сможете вступить в контакт с лауреатом Государственной премии России, звездой фильма "Жмурки".
Пишут, что менеджером секс-поездок, вероятно, является Андрей Дементьев – муж тот самой Натальи. Она с Паниным куролесит по региональным свинг-пати, а продвигает все это дело ее супруг. Конечно, что может быть приятнее супружескому взгляду, чем видеть, как собственная жена в компании известного актера отдается толпе похотливых мужчин и женщин!
А что же Панин? Он действительно вполне бы мог таким способом зарабатывать на жизнь и на содержание несовершеннолетней дочери. Ведь с хорошими предложениями в кино сейчас не очень, каждый зарабатывает как и чем может. А у Панина все части тела видные – как говорится, тут хоть ногой, хоть...
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