Ненасытного любовника Панина опознали по кольцу и шраму

Попавшая в Сеть омерзительная запись того, как Алексей Панин занимается сексом с мужчиной, наделал шума. Лежащий на спине актер позирует, млеет, стонет. А людей тошнит! Интересно, что лауреат Госпремии России любит опасный секс – презерватива на его любовнике нет. Поклонники Панина теперь гадают, кто именно удовлетворял их кумира.



На ролике видно, что контактирует Алексей Панин с бодибилдером, у которого на член надето большое металлическое кольцо – то ли для усиления эрекция, то ли для красоты в кадре. Из других опознавательных знаков – шрам на пальце, татуировка и характерные кубики пресса.

Именно по этим признакам, как пишет телеграмм-канал "Медиакиллер" поклонники и пытаются опознать любовника. Чудеса OSINT-разведки (разведывательная дисциплина, включающая в себя поиск, выбор и сбор разведывательной информации из общедоступных источников, а также ее анализ) и самые передовые технологии искусственного интеллекта задействованы для этого дела.

Сегодня в роли "подозреваемых" возможных любовников Алексея Панина значатся Никита Джигурда, Владимир Епифанцев, Александр Головин, Дима Корнейчук. Но, вероятнее всего, сексом Лауреат Госпремии России занимается со своим фитнес-тренером. "Я помню все твои трещинки", – как поет Земфира.

Напомним, несколько лет назад актер признался, что практикует однополые контакты. По словам Панина, этот опыт очень понравился, и теперь он его регулярно повторяет. "Наверное, мало кто сможет обвинить меня в немужественности или в том, что я не мужчина. И мужские поступки – это все-таки не всегда секс, кто с кем занимается. Я не ухаживаю за мужчинами, я не встречаюсь с ними, я не хожу на свидания, я не дарю им цветы. Это просто сексуальное разнообразие", – пояснил актер фильмов "Жмурки" и "Кадеты".