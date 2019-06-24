"Пытаюсь это переварить": Панин о смерти от рака
Актер опубликовал в Instagram фотографию своего коллеги Андрея Харитонова. Утром 24 июня стало известно о смерти прославленного артиста. "Мы знали что это должно было случится со дня на день, но все равно сижу и пытаюсь это переварить (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Алексей Панин.
Он отметил, что сотрудничал с Харитоновым. "Я снимался с ним в первом своем фильме когда мне было 18 лет. Две недели назад, сказал ему что сниму его в своем кино и это будет его последняя роль. Не успел", – констатировал скандально известный актер.
О смерти 59-летнего артиста сообщил в Facebook режиссер Виталий Манский. "Не стало Андрея Харитонова... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", – написал он. Информацию подтвердила вдова актера.
В апреле СМИ сообщили, что врачи поставили Харитонову страшный диагноз – "рак желудка". Он перенес шесть операций, но болезнь продолжала прогрессировать. Кроме того, актер несколько лет страдал от алкоголизма.
"Я и раньше выпивал, но в какой-то момент организм дал сбой, и я заболел, потому что алкоголизм – я в этом уверен – это болезнь. И "болеть" мне было по кайфу", – рассказывал в интервью Андрей Харитонов.
Актер приобрел известность благодаря ролям в таких картинах, как "Жизнь Клима Самгина", "Овод", "Человек-невидимка". Андрей Харитонов также часто выступал в Малом театре и Театре наций.
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