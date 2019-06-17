Панин сделал заявление о больших проблемах в сексе
По его словам, люди в России "по-прежнему заметно отстают в сексуальном развитии от европейцев". Артист добавил, что не думал, что "до такой степени".
Алексей Панин отметил: у него складывается впечатление, что некоторые комментаторы в его блоге никогда не слышали про порнотемы. Их он сравнил с будто слезшими с пальмы первобытными людьми.
Звезда считает, что с "сексом у некоторой части нашего общества такие же большие проблемы, какие были в СССР". В заключение Алексей Панин посоветовал подписчикам изучить все разделы порносайтов, чтобы стать добрее.
Отметим, что артист – любитель нетрадиционного секса. Пикантные ролики с его участием можно с легкостью найти в Сети. Известен Алексей Панин и резкими высказываниями в адрес соотечественников.
Напомним, в марте этого года Алексей Панин опубликовал несколько постов в Instagram, в которых "обличил" россиян. Так, актер назвал некоторых "обществом злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя".
И это не единственный подобный случай. Раньше Алексей Панин писал, что Россия – гомофобная страна, погрязшая в нищете и коррупции, а остальные государства смотрят на российских граждан как на дикарей.
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