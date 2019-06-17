Панин сделал заявление о больших проблемах в сексе

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Понедельник 17 июня
Лента новостей
17:26
Лондон в шоке из-за убитых в Крыму британцев
17:13
Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"
17:08
России предстоит пройти очередной "краш-тест"
16:56
Страшный пожар в Москве унес жизни двух человек
16:32
Диана Вишнева представит "Сны спящей красавицы" в Москве
16:14
В Псковской области неизвестный обстрелял игравших в футбол подростков
15:58
Володин призвал создать единое правовое пространство России и Белоруссии
15:53
Погиб маленький ребенок: в Башкирии произошло жуткое ДТП
15:44
Сделано заявление о начале войны между Россией и США
15:18
Москвичей предупредили об аномальной жаре
15:12
Отпуск: как подготовиться к длительному перелету
15:02
"Хуже не может быть": названа причина массового бегства крымчан
14:48
Неожиданная смерть выбила Губерниева из колеи
14:44
На Урале сотрудницы МВД обвинили начальника в домогательствах
14:44
Путин поставил на место ушлого халявщика Лукашенко
14:15
На 80-летие ВДНХ пройдет благотворительный Забег 5275
14:03
Президент Польши попал в скандал из-за слов о русских
13:29
Найден способ сократить число бедных в России
13:23
Страшный теракт унес десятки жизней в Нигерии
13:11
Раскрыта страшная тайна алкоголика Порошенко
13:05
Рудковскую в новой тусовке высмеяли за хвастовство и безвкусицу
13:05
Ради "Уральских пельменей" Михалкова сделала невозможное
12:51
HONOR View 20: самый летний смартфон
12:34
Александр Калягин экстренно госпитализирован
12:25
Гришаева "засветила" свою фигуру и молодого мужа
12:11
Шокированный новостями о раке Песков перенес сложную операцию
12:02
Голунов рассказал о слежке до задержания
11:59
"Тупая табуретка": жалкого Зеленского прилюдно смешали с грязью
11:40
Шепелева обвинили в похищении 20 миллионов со счета умирающей Фриске
11:38
Обездвиженный инвалид встал и пошел на могиле Началовой
11:20
Тайная и неизведанная Албания открывает двери
11:08
Для всей семьи: отец скупил участки вокруг захоронения Жанны Фриске
11:02
Потные жеребцы довели до исступления сексуальную Кравец
10:51
"Мужчина в платье": Чичерина сразила наповал новым амплуа
10:49
"Еще одна Волочкова": Штурм вызвала отвращение у публики
10:32
Перекроенная Лопырева рассказала о пластике
10:14
Яковлева рассказала о тяжелом заболевании в гостях у Малахова
10:06
Варум загнала под каблук изменника Агутина
10:01
Назван самый солнечный город России
09:36
Садальский показал Алибасова рядом с гробом
09:25
Брак Климовой потерпел очередной крах
09:25
В Москве стартуют Летние балетные сезоны
09:09
Купила участок на кладбище: Примадонна начала обустройство собственной могилы
09:07
"Успехов не показывает": за что хитрая Алсу получила надбавку к пенсии
08:35
"Люди такие странные": Лобода впервые высказалась о скандале с Лазаревым
08:23
Гороскоп на неделю
08:10
"Отпусти меня": вдова Говорухина рассказала о секретном письме
08:03
Умершая Началова по ночам является орущей от ужаса Исаевой
06:21
Принц Гарри и Меган Маркл показали умилительный снимок первенца
04:08
Популярный актер на спор ограбил магазин средь бела дня
02:13
"Не к добру!": Рудковскую уличили в подражании Собчак
00:21
"Полстраны бухает": Волочкова разразилась гневной речью после обвинений в алкоголизме
22:36
Савичева раскрыла тайну смерти известной певицы
20:07
"Игра престолов!": неожиданно появившийся брат Галкина оказался его отцом
18:02
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июня 2019 года
17:47
Зеленский осрамился на глазах у всего мира
17:21
"Люблю свою маленькую грудь!": Бузова ловко осадила недоброжелателей
16:54
Скончался участник группы "Машина времени"
16:28
Беременная подруга Тимати спешно покинула Россию
15:57
Алсу спустили с небес на землю после ослепительного триумфа
15:24
Шепелев обвинил семью Фриске в издевательствах
14:53
"Эротично!": похорошевшая Пугачева произвела необычайный фурор
14:32
Есть риск кровотечения: шокирующие подробности о состоянии Алибасова
13:50
Лукашенко решился на отчаянный шаг после слухов об отставке
13:48
"Какая чушь!": Собчак напала на растерявшуюся Лопыреву
13:30
Лазарев столкнулся с серьезным препятствием после тайной свадьбы
13:09
Сделала аборт: Зарубина рассказала о нежеланном ребенке от Малинина
12:40
"Королева фотошопа": Успенская похвасталась подтянутой фигурой
12:31
Не похожа на мать: дочь певицы Нюши вызвала жаркие споры
12:06
Семенович попала в больницу с острым отравлением
11:50
"Копия Реввы": Тодоренко внезапно сменила пол
11:34
"И как теперь уснуть?": Крид привел в ужас новым лицом
11:15
"Наговорила всякой белиберды": гордячку Милявскую поставили на место
10:54
"Сбежал, как трус": Шепелев незаконно прячет ребенка
10:08
"Уважает Зеленского": сделано неожиданное заявление о Путине
08:25
"Какая я красотка": Лолита отреагировала на обвинения в "распиле Украины"
06:22
В центре Киева прогремел взрыв
04:21
Восемь человек погибли в жутком ДТП под Воронежем
02:13
Сына Миддлтон застукали за непристойным занятием
00:24
"Пусть фантазирует дальше": Тимур Еремеев едко отреагировал на критику Карины Мишулиной
23:32
Экс-юрист ФБК Серуканов назвал следующую цель Навального после травли Федермессер
22:03
"Пример женской невменяемости": Топурия получила под дых за слова о Гуфе
21:42
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли либералов
20:17
"Неудачный ракурс": "Иванушки" вступились за сильно располневшего Григорьева-Аполлонова
17:50
Трусливый Зеленский пытается обещаниями задобрить Донбасс
17:40
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июня 2019 года
16:34
"Мы обязательно его куда-то пристроим": за очнувшегося Алибасова приняли решение
15:40
"До сих пор не верится": россияне скорбят по Жанне Фриске
15:18
Умер режиссер "Укрощения строптивой"
14:20
"У меня его нет": Бузова откровенно о достоинствах и сексе
14:12
Отец пожаловался на гадкое поведение экс-супруга Началовой
13:33
Дана Борисова сделала заявление о второй беременности
13:16
"Озабоченная баба с повышенным либидо": 40-летнюю Лорак высмеяли за роман с молодым парнем
12:40
Первый муж Началовой высказался об изменах певице
12:31
"Что она несет?" – Хаматову разнесли за нелепые претензии к Путину
11:50
Многодетная Водянова в гневе от грязных слов Малышевой
11:26
У Макса Коржа появился наследник
11:10
Лукашенко прибежал на поклон к Путину после жесткого унижения
11:05
Получившая оплеуху Калашникова огрызнулась Водонаевой
10:16
Эрнста ставят на колени за скандал с Малышевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

HONOR View 20: самый летний смартфон
Сына Миддлтон застукали за непристойным занятием
"Неудачный ракурс": "Иванушки" вступились за сильно располневшего Григорьева-Аполлонова
"Пусть фантазирует дальше": Тимур Еремеев едко отреагировал на критику Карины Мишулиной
"До сих пор не верится": россияне скорбят по Жанне Фриске
Умер режиссер "Укрощения строптивой"
Шоу-бизнес

Панин сделал заявление о больших проблемах в сексе

Алексей Панин. Фото: www.globallookpress.com
Актер с негодованием высказался на своей странице в Instagram. Алексей Панин уверен, что у многих россиян большие проблемы с интимной жизнью.
прочитано 537 раз

По его словам, люди в России "по-прежнему заметно отстают в сексуальном развитии от европейцев". Артист добавил, что не думал, что "до такой степени".

ПО ТЕМЕ

Уличенный в извращенном сексе Панин угрожает Харламову

Извращения голого Панина шокировали молодую певицу

Любящего экзотические утехи Панина отправили отбеливать "рабочее место"

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Алексей Панин отметил: у него складывается впечатление, что некоторые комментаторы в его блоге никогда не слышали про порнотемы. Их он сравнил с будто слезшими с пальмы первобытными людьми.

Звезда считает, что с "сексом у некоторой части нашего общества такие же большие проблемы, какие были в СССР". В заключение Алексей Панин посоветовал подписчикам изучить все разделы порносайтов, чтобы стать добрее.

Отметим, что артист – любитель нетрадиционного секса. Пикантные ролики с его участием можно с легкостью найти в Сети. Известен Алексей Панин и резкими высказываниями в адрес соотечественников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алексей Панин (@alexey_panin_official)

Напомним, в марте этого года Алексей Панин опубликовал несколько постов в Instagram, в которых "обличил" россиян. Так, актер назвал некоторых "обществом злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя".

И это не единственный подобный случай. Раньше Алексей Панин писал, что Россия – гомофобная страна, погрязшая в нищете и коррупции, а остальные государства смотрят на российских граждан как на дикарей. 

Автор: Валерия Нарская17 июня 2019, 16:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский осрамился на глазах у всего мира
Лукашенко решился на отчаянный шаг после слухов об отставке
Новая война на пороге: США устроили опасную провокацию
Решение суда: Порошенко признали виновным

Шоу-бизнес

"Остановись": Кудрявцева взорвалась от выходки Харламова
Отравившегося Алибасова выписали из больницы
"Гадостная тварина": Солнцев набросился на выпивающую с бомжами жену-старушку
Голый Шаляпин утешил Цымбалюк-Романовскую после обвинений в нападении

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"
Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
Шоу-бизнес

Купила участок на кладбище: Примадонна начала обустройство собственной могилы

Звезду похоронят рядом с родственником

Шоу-бизнес

"Полстраны бухает": Волочкова разразилась гневной речью после обвинений в алкоголизме

Бешеная балерина начала оправдываться
Шоу-бизнес

Брак Климовой потерпел очередной крах

Подробности личной жизни актрисы
Шоу-бизнес

Умершая Началова по ночам является орущей от ужаса Исаевой

Пиарщица рассказала о пережитом

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Его надо спасать": оскандалившегося Панина предупредили о серьезной опасности
Вскрылась истинная связь Киркорова со Стоцкой
Совет на выходные

Фоторепортажи

Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"
Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
Фитнес-модель из Бразилии покорила народ своими формами
Названа самая сексуальная женщина 2019 года

Спорт

"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Суд вынес сенсационное решение по делу Кокорина и Мамаева
"Никому не мешали": известный футболист нелепо оправдался за скандал в аэропорту
Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru