Россияне оплакивают Андрея Харитонова
Режиссер выразил соболезнования родственникам и поклонникам артиста. "Не стало Андрея Харитонова... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", – написал он.
Информацию подтвердила вдова Харитонова. Она назвала актера талантливым и необыкновенно красивым человеком. "Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год", – написала Ольга Смирягина.
Артист будет похоронен в Киеве, передает Life. Дата и место прощания станут известны позже.
В апреле этого года СМИ сообщили, что врачи поставили Харитонову страшный диагноз – "рак желудка". Артист перенес шесть операций, но болезнь продолжала прогрессировать, подчеркивает RT.
Кроме того, актер на протяжении нескольких лет страдал от алкоголизма. "Я и раньше выпивал, но в какой-то момент организм дал сбой, и я заболел, потому что алкоголизм – я в этом уверен – это болезнь. И "болеть" мне было по кайфу", – поделился он в интервью.
Пагубная зависимость повлияла на психическое здоровье звезды. Андрей Харитонов часто думал о смерти и даже поставил перед собой задачу – дожить хотя бы до 54 лет, сообщает "Комсомольская правда".
Артист приобрел известность благодаря ролям в таких картинах, как "Жизнь Клима Самгина", "Овод", "Человек-невидимка". Андрей Харитонов также часто выступал в Малом театре и Театре наций.
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