Актер Харитонов в тяжелом состоянии попал в больницу

Известный российский актер и режиссер Андрей Харитонов был доставлен в больницу в ночь на 21 мая, передает РЕН ТВ. Он находится в тяжелом состоянии.
По некоторым данным, актеру понадобилась срочная операция. Андрей Харитонов снимался в таких фильмах, как "Жизнь Клима Самгина", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов" и многих других.
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