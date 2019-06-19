Счастливая Медведева рассказала о пополнении
Звезда шоу "Шесть кадров" родила мальчика. Немногие знали о том, что артистка ждет ребенка. Сама Ирина Медведева предпочитала не афишировать данный факт.
Наконец-то, когда счастливое событие произошло, артистка поделилась счастливым событием с поклонниками. "Я мама, это мальчик", – коротко подписала снимок с малышом на руках Ирина Медведева. Фото сделано в роддоме Парижа.
Лицо малыша звезда закрыла улыбающимся смайликом. Отцом ребенка является французский бизнесмен Гийом, за которого актриса вышла замуж летом прошлого года.
Поклонники тут же принялись поздравлять молодую мамочку. "Поздравляю!) родная моя!) какое счастье" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), "Ехууу дорогая, поздравляю вашу прекрасную семью", "Поздравляю. Открыла Инстаграм и первое фото ваше. Так на душе тепло стало. Пусть сыночек растет здоровым и все у него в жизни получится", – прокомментировали новость пользователи соцсети.
Ирина Медведева – белорусская и российская актриса, певица и телеведущая, наиболее известна как участница популярного скетч-шоу "Шесть кадров" и исполнительница главных ролей в комедиях "Большая ржака!" и "Муж счастливой женщины".
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