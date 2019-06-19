"За веру нужно страдать": Корчевникова и батюшку втянули в грязные игры
Согласно условиям игры, Миногарова должна была запустить флешмоб "Кто тут не пес" под фотографией Бориса Корчевникова или же подраться с ребенком: "Ребята! Конкурс "Кто тут не пес?". Пишите под моей последней фотографией "Я не пес", и кину на телефон 500 рублей".
Кроме того, актриса должна была написать комментарий под фотографией Бориса Корчевникова с батюшкой. "Ездила в Старицу месяц назад в храм, увидела, что у отца Дмитрия проблема с ногой была… Борис, вы моя родная душа…", – зачитала задание Миногарова.
Девушка быстро сделала свой выбор. "Мы деремся с ребенком и оставляем в покое РПЦ", – заявила она. Стоит отметить, что в поединке победила девочка, не оставив актрисе шансов на выигрыш. "За веру нужно страдать", – пошутил после поединка ведущий шоу.
Отметим, что довольно часто задания YouTube-шоу Comment Out носят весьма провокационный и даже вульгарный характер. Однако у таких "грязных игр" довольно много поклонников, которые с нетерпением ждут каждый выпуск юмористического шоу.
Как писали "Дни.ру", ранее гостьей шоу стала певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка. Она выполнила задание, признавшись в своих чувствах Михаилу Боярскому.
Артист рассказал о маленьком размере
Шоумен прошелся по продюсеру группы "На-На"
Шоумен рассказал о сложных взаимоотношениях в семье
Бешеные критики накинулись на звезду
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Загадочные обьекты
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Срочно!
Существует ли бумеранг?
Сделать ботокс
Секс нежданчик
Ехать одной на море?..
Видимся один раз в неделю
Почему мужчины такие наглые?
Жанна Фриске
Молодой человек - бисексуал
Что меняет роспись?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Навязчивая девушка
Подруга простила парню измены
Брат оказался геем
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Конфликт в Чемодановке
Негры.
Беременна от пьющего