"За веру нужно страдать": Корчевникова и батюшку втянули в грязные игры

Артистка Мария Миногарова стали гостем YouTube-шоу Comment Out канала "Чикен Карри". В шоу затронули телеведущего Бориса Корчевникова и РПЦ.

Согласно условиям игры, Миногарова должна была запустить флешмоб "Кто тут не пес" под фотографией Бориса Корчевникова или же подраться с ребенком: "Ребята! Конкурс "Кто тут не пес?". Пишите под моей последней фотографией "Я не пес", и кину на телефон 500 рублей".

Кроме того, актриса должна была написать комментарий под фотографией Бориса Корчевникова с батюшкой. "Ездила в Старицу месяц назад в храм, увидела, что у отца Дмитрия проблема с ногой была… Борис, вы моя родная душа…", – зачитала задание Миногарова.

Девушка быстро сделала свой выбор. "Мы деремся с ребенком и оставляем в покое РПЦ", – заявила она. Стоит отметить, что в поединке победила девочка, не оставив актрисе шансов на выигрыш. "За веру нужно страдать", – пошутил после поединка ведущий шоу.

Отметим, что довольно часто задания YouTube-шоу Comment Out носят весьма провокационный и даже вульгарный характер. Однако у таких "грязных игр" довольно много поклонников, которые с нетерпением ждут каждый выпуск юмористического шоу.

Как писали "Дни.ру", ранее гостьей шоу стала певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка. Она выполнила задание, признавшись в своих чувствах Михаилу Боярскому.