"Я не психолог, не скорая помощь, не банкомат": Гузеева жестко послала атакующих ее попрошаек
В Instagram звезда ток-шоу "Давай поженимся!" отметила, что не просматривает личные сообщения от подписчиков. Многие она удаляет, даже не открывая. Всех попрошаек, требующих внимания или материальной поддержки, Лариса Гузеева послала подальше.
"Я не психолог, не скорая помощь, не банкомат. В своих бы проблемах разобраться и постараться найти возможность помочь тем, кто рядом. Не тратьте свое время", – отметила телеведущая.
При этом Гузеева сообщила, что с радостью будет отвечать на комментарии под снимками. "А вот на странице я с вами с удовольствием поддерживаю диалог, так что без обид. Ну и мерзят, конечно, в бан. Я у себя одна. Всем счастья!" – резюмировала она.
Лариса Гузеева сдержала слово и пообщалась со многими интернет-пользователями. Например, научила поклонницу готовить свой фирменный холодный свекольник.
"Маринованная свекла, огурец, редис, картошка, яйцо – все на крупной терке. Добавляете хрен, горчицу и заливаете все кефиром, можно немного рассола из-под свеклы и немного ледяной воды. Соли обычно хватает от маринада", – поделилась рецептом Лариса Гузеева.
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