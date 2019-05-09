Затравивших бедную дочь Алсу злопыхателей прижали к стене
Возмущенные россияне уже несколько недель не дают покоя дочери Алсу. Итог голосования шоу "Голос. Дети" разделил людей на два лагеря. Одни искренне ненавидят ребенка, другие встали на его защиту.
Поклонники Микеллы Абрамовой не остались в стороне и ответили недоброжелателям. Таким образом, всех, кто травил девочку, оттеснили к стене.
Поклонники юной певицы запустили флешмоб в поддержку начинающей звезды, передает StarHit. Под хештегами #ЯПротивТравли #МойГолосЗаМикеллу пользователи публикуют посты со словами поддержки девочки. Люди пишут, что желают ей и ее маме всего доброго и просят не останавливаться на достигнутом.
Напомним, что дочь Алсу Микелла Абрамова была объявлена победителем шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского голосования. Отрыв от соперников был почти двукратным, так что зрители и эксперты заподозрили накрутку голосов, разразился скандал. Сейчас Первый канал проводит проверку итогов финала шоу, результаты объявят в конце мая
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