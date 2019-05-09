Парад Победы 9 мая в Москве: Прямая трансляция
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Шоу-бизнес

Затравивших бедную дочь Алсу злопыхателей прижали к стене

Фото: www.globallookpress.com
Скандал с победой дочери Алсу на шоу до сих пор не утихает. Поклонники Микеллы Абрамовой решили заступиться за девочку.
прочитано 1026 раз

Возмущенные россияне уже несколько недель не дают покоя дочери Алсу. Итог голосования шоу "Голос. Дети" разделил людей на два лагеря. Одни искренне ненавидят ребенка, другие встали на его защиту. 

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Алсу Ралифовна Абрамова певица, народная артистка Татарстана

Поклонники Микеллы Абрамовой не остались в стороне и ответили недоброжелателям. Таким образом, всех, кто травил девочку, оттеснили к стене.

Поклонники юной певицы запустили флешмоб в поддержку начинающей звезды, передает StarHit. Под хештегами #ЯПротивТравли #МойГолосЗаМикеллу пользователи публикуют посты со словами поддержки девочки. Люди пишут, что желают ей и ее маме всего доброго и просят не останавливаться на достигнутом.

Напомним, что дочь Алсу Микелла Абрамова была объявлена победителем шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского голосования. Отрыв от соперников был почти двукратным, так что зрители и эксперты заподозрили накрутку голосов, разразился скандал. Сейчас Первый канал проводит проверку итогов финала шоу, результаты объявят в конце мая

9 мая 2019, 12:41
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Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Голос Либеральной Мысли
Ответить
Пиявки в Гинекологии
Елена Беляева
v=AmNzqvX-heQ

П.С.
Давайте Теперь, Плодитесь и Размножайтесь Леночка как Суслик.
Лев
Ответить
Фууу.. Алсу и ее помет. Фууу
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Лечение пиявками. Хронический простатит. Постановка на копчик. Пациент 35 лет
Лечение Пиявками врач Кальсина Светлана
v=P6cB-hPaf3Q

Gleestapko 5 месяцев назад
А если в попу залезут?﻿
Ответить 26

П.С.
Аха <цензура>
Лечится не умеете не беритесь!
Попу залепи пластырем!
Гость
Ответить
Еще не родились те, кто прижмет РОССИЯН к стене !!!
Кишка тонка!
Голос Либеральной Мысли
Ответить
ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИИ, ЭРЕКЦИИ. Откровение, КАК Я ВОССТАНОВИЛ СВОЮ ПОТЕНЦИЮ. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОТЕНЦИИ.
Юрий Алексин
v=wkqqFEToG2Q

П.С.
То есть, надо себя Колбасить?
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Лечение Импотенции Пиявками
Виктор Грачев
v=ax45e4V6YE8

Прекрасно!
Аминь-Аллилуйя !
Гость
Ответить
хватит травить ребенка
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Подтяжка лица с помощью пиявок
Елена Беляева
v=0fUxh5pwOO0

Умничка !
На всех вас Пиявок не хватит!!!
Аллилуйя
1

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