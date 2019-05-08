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"Что с ней?": изменившуюся Оксану Федорову перестали узнавать

Оксана Федорова. Фото: www.globallookpress.com
Пользователи Сети заподозрили телеведущую в злоупотреблении антивозрастными процедурами. Многие считают, что Оксана Федорова слишком сильно "переколола" лицо, избавляясь от морщинок.
прочитано 426 раз

Телезвезда опубликовала в Instagram фото, на котором ее не узнали поклонники. Они раскритиковали внешний вид Оксаны Федоровой.

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Оксана Федорова

Оксана Федорова победительница конкурсов красоты, телеведущая, юрист, фотомодель, писательница, актриса, певица, общественный деятель

Народ недоумевает, зачем знаменитость так испортила свою естественную красоту? Фолловеры гадают, что послужило причиной такого спорного результата: филлеры, пластические операции или даже просто фото-фильтры.

Фанаты подметили, что у экс-мисс Вселенной изменилась форма носа, губ и овал лица. "Зачем себя портить?", "Раньше было лучше... Оксана, остановись!", "Личико испорчено", "С лицом что-то нахимичили", "Что с ней??? Надутая стала", "Оксана, что с Вами? Вас что, пчелы покусали?", "Зачем себя портить уколами?", – высказались подписчики.

Ранее Оксана Федорова делилась с подписчиками секретом своей прекрасной фигуры. В соцсетях она рассказала, каких принципов придерживается в питании. "Пять дней в неделю я не нарушаю режим питания (за редким исключением), а на выходных могу позволить себе что-то вкуснее обычной будничной еды. Мой главный принцип питания – умеренность", – писала Оксана Федорова в Сети.

Оксана Федорова — российская телеведущая, благотворительница, фотомодель, актриса, певица. Победительница конкурсов "Мисс Санкт-Петербург" (1999), "Мисс Россия" (2001) и "Мисс Вселенная" (2002). Последний титул она потеряла, не выполнив связанных с ним обязанностей. 

Автор: Валерия Нарская8 мая 2019, 16:40
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