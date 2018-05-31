Мокрая Федорова попала впросак из-за интимного фото

Телеведущая Оксана Федорова порадовала поклонников провокационным снимком. Звезда похвасталась красивым телом.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Оксана опубликовала красочное фото, на котором позирует в мокрой белой рубашке. От влаги ткань стала просвечиваться и кое-где прилипла к телу, приоткрыв взору нижнее белье и прекрасные формы барышни.

Поклонники были шокированы откровенностью Оксаны, ведь такие кадры встречаются в ее микроблоге крайне редко. Однако они поспешили похвалить телеведущую, во-первых, за смелость, а во-вторых, за изумительную фигуру.

"Какая вы женственная, эталон женской красоты!😊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красота до мурашек!", "Просто Божественно красива!!!💎", "Фото замечательное! Очень красиво и эстетично! Любуюсь!", "Ого романтика ,мне мою молодость напомнила это фото .Свидания под дождем", "ух-ты! сески какая!", "Вы наша красавица,Оксана! Достояние России!" – не уставали восхищаться звездой поклонники.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe�� (@fedorovaoksana) 30 Май 2018 в 10:41 PDT

Добавим, что Оксана уже опубликовала этот снимок, правда очень давно – в июне 2014 года. Тогда этот кадр вызвал настоящую бурю в интернет-СМИ, ведь скандальная фотосессия была сделана лишь через несколько месяцев после того, как у знаменитости родилась дочь Елизавета. Видимо, Федорова понадеялась, что фанаты не вспомнят этот кадр, но попала в впросак, ведь самые преданные поклонники дотошно следят за соцсетями телеведущей.

Кстати, недавно звезда поделилась с подписчиками секретом своей изумительной фигуры. В соцсетях она рассказала, каких принципов придерживается в питании. "Пять дней в неделю я не нарушаю режим питания (за редким исключением), а на выходных могу позволить себе что-то вкуснее обычной будничной еды. Мой главный принцип питания – умеренность", – написала Оксана в Сети.