Королева прячет от мужа интимный подарок
"Это достаточно интимный подарок, – улыбается певица. – Роскошная корона, которую изготовили специально для меня в Италии на престижном предприятии, где делают свои вещи именитые итальянские дизайнеры. Я ее уже видела – она безумно красивая. Корона вручную изготовлена из хирургической стали, богемского стекла и кристаллов Swarovski. В общем, настоящее произведение искусства!"
Интересно, что мужу Сергею Глушко (Тарзану) об уникальной короне Наташа пока не сказала – она прячет столь интимный подарок. Певица планирует, что он увидит ее на сцене в одном из номеров на грядущем концерте в театре Надежды Бабкиной. Там корона будет впервые представлена публике и, конечно, вызовет восторг и радость.
У многих на нашей эстраде есть короны, но Королева признается, что состязаться с ними точно не планирует. "Честно говоря, у меня совершенно не было и нет задачи вешать на себя какой-то титул. И тем более себя короновать. Не дай бог. Но Таня Мельник – настоящий профи в создании эксклюзивных украшений. Ее короны есть у многих российских звезд: у Филиппа Киркорова, у Сергея Зверева. Недавно она сказала мне: "Сделаю корону и тебе!" Я не отказалась", – цитирует Королеву портал prozvezd.info.
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