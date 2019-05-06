"Родила!": 52-летняя Наталья Штурм объявила радостную новость
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Штурм объявила радостную новость – она стала бабушкой. Ее дочь Елена родила сына в одном из престижных московских госпиталей. "Доченька моя Леночка родила!! Мальчик!! Все здоровы. Умница. Рожала 16 (!!) часов, хотели чтобы родила сама, без кесарева. Слава Богу и Врачам!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Наталья Штурм.
Артистка опубликовала несколько фотографий, сделанных в больнице. На одном из снимков 52-летняя певица запечатлена держащей на руках внука. Однако лицо малыша она предпочла пока скрыть от общественности, закрыв его смайликом. Новоиспеченную мать поздравили обилием букетов и воздушными шарами голубого цвета.
О том, что вскоре Наталья Штурм сменит свой семейный статус, стало известно еще зимой. Тогда артистка выложила снимки, сделанные на праздновании дня рождения своего сына Арсения. Юноше исполнилось 15 лет, и по этому случаю артистка закатила праздник в одном из столичных ресторанов в узком семейном кругу. На торжестве побывала и дочь Натальи Елена. Штурм выложила снимок, на котором ее старшая наследница демонстрирует округлившийся живот.
О Елене практически ничего не известно. Наследница Натальи Штурм ведет непубличный образ жизни. По предположению фанатов, Елена живет не в Москве, и отцы у нее и у Арсения разные.
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