Семья Алсу впервые высказалась о скандале на шоу "Голос. Дети"
Супруга брата певицы опубликовала в микроблоге пост, в котором выступила в защиту Микеллы Абрамовой. Женщина отметила, что дочь Алсу – талантливая, харизматичная девочка, которая поет всегда и везде. "У нее просто потрясающий голос", – подчеркнула Залина Сафина.
Она также назвала травлю Микеллы недопустимой. По мнению женщины, пользователи обрушились с критикой не девочку из-за ее успешных родителей. "Люди, очень бесчеловечно осуждать и травить за победу десятилетнего ребенка, только потому что ее мама – известная певица", – приводит ее слова Obozrevatel.com. Любопытно, что через несколько часов родственница Алсу удалила этот пост.
Напомним, что Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона шоу "Голос. Дети". Она набрала 56 % зрительских голосов и обошла своих соперников – Ержана Максима и Валерия Кузакова, получивших 27 % и 15 % соответственно.
Многие зрители и звезды шоу-бизнеса назвали результаты несправедливыми. После вспыхнувшего скандала организаторы вокального конкурса решили проверить итоги голосования.
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