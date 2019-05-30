Певцов откровенно об уходе Дроздовой

Дмитрий Певцов стал очередным звездным гостем передачи Киры Прошутинской "Он и она". Актер откровенно рассказал об отношениях с женой, артисткой Ольгой Дроздовой.

Познакомившись с Ольгой Дроздовой, Дмитрий Певцов, по его признанию, "бился в комплексах", не зная, как ее завоевать. "Потому что я жил с мамой-папой в трехкомнатной квартире, у меня был автомобиль советского производства и зарплата 110 рублей в театре. А она была богиня…" – объяснил он.

Дмитрий Певцов отметил, что не боится ухода Ольги Дроздовой. "Когда что-то плохое происходит в твоей судьбе, ищи причины в себе. И когда-то я говорил, что если жена ушла к другому, прежде всего ищи причину в себе. Никто никуда не уйдет, если ты сам не создашь такую ситуацию. Любовь – это не цветочки, не свидание при луне. Это работа над собой", – убежден артист.

Он объяснил, что понимает под словом "однолюб". "Однолюб – это когда Господь дал тебе половину. У человека она может быть только одна, и этим все сказано. Но понять и принять, что это твоя половина и больше ничего не может быть, только хуже и ошибочно, довольно сложно. Я нашел свою половину, и Господь дал мне счастье. И в какой-то момент понял, что это надо во что бы то ни стало удержать".

Уже 20 лет Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова состоят в официальном браке. Несмотря на трепетное отношение, актер не идеализирует избранницу. В эфире передачи он заявил: "У нее масса недостатков. Ну и что? У меня еще больше…"

Напомним, Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов познакомились во время съемок фильма "Прогулка по эшафоту". Буквально через минуту после знакомства им пришлось изображать влюбленных и даже целоваться. По признанию актрисы, она до сих пор терпеть не может экранные поцелуи. После проб, когда ехали в служебном автомобиле, Ольга высказала Дмитрию все, что о нем думает. Тот же влюбился в партнершу с первого взгляда.