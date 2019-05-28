"Что непонятного?!": безграмотная Седокова публично опозорилась

Анна Седокова не помнит элементарных вещей из школьной программы. Чудовищная безграмотность певицы вскрылась в шоу Иды Галич "1-11" на YouTube.

Певица Анна Седокова известная, но вот простейшие арифметические действия артистке, к сожалению, не даются. Ида Галич в своей программе попыталась выяснить, кто умнее – Седокова или ученики. Школьники в соревновании победили, не оставив Анне никаких шансов.

Как разделить 7866 на 16 в столбик, без помощи калькулятора, Анна Седокова не знает. Во время программы певица удивлялась – как же она могла все это забыть? А вот ее соперницу удивила неспособность артистки: "Что же тут непонятного?", – спросила Анну ученица 4 класса.

Со словом "заиндевелый" Анна Седокова встретилась на программе Галич впервые в жизни. Певица спросила у ведущей, знакомо ли ей такое понятие – и, услышав утвердительный ответ, страшно удивилась. Естественно, и пропущенную букву "и" вставить не сумела – как, впрочем, и заполнить остальные пропуски.

Когда же участников соревнования попросили нарисовать фотосинтез, Анна Седокова быстро изобразила страницу Instagram. Судя по всему, артистка решила, что это некий аналог фотошопа. Хотя саму Анну ее ошибки не особо смутили. Певица заявила, что она девочка – видимо, имея в виду, что девочкам ни к чему засорять мозги ненужной информацией. Артистка не обратила внимания, что и соперницами ее были преимущественно девочки – которые, как ни странно, умеют делить в столбик и знакомы с правилами русского языка.