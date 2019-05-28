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Шоу-бизнес

"Что непонятного?!": безграмотная Седокова публично опозорилась

Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova/
Анна Седокова не помнит элементарных вещей из школьной программы. Чудовищная безграмотность певицы вскрылась в шоу Иды Галич "1-11" на YouTube. 
прочитано 511 раз

Певица Анна Седокова известная, но вот простейшие арифметические действия артистке, к сожалению, не даются. Ида Галич в своей программе попыталась выяснить, кто умнее – Седокова или ученики. Школьники в соревновании победили, не оставив Анне никаких шансов.

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Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Как разделить 7866 на 16 в столбик, без помощи калькулятора, Анна Седокова не знает. Во время программы певица удивлялась – как же она могла все это забыть? А вот ее соперницу удивила неспособность артистки: "Что же тут непонятного?", – спросила Анну ученица 4 класса.

Со словом "заиндевелый" Анна Седокова встретилась на программе Галич впервые в жизни. Певица спросила у ведущей, знакомо ли ей такое понятие – и, услышав утвердительный ответ, страшно удивилась. Естественно, и пропущенную букву "и" вставить не сумела – как, впрочем, и заполнить остальные пропуски.

Когда же участников соревнования попросили нарисовать фотосинтез, Анна Седокова быстро изобразила страницу Instagram. Судя по всему, артистка решила, что это некий аналог фотошопа. Хотя саму Анну ее ошибки не особо смутили. Певица заявила, что она девочка – видимо, имея в виду, что девочкам ни к чему засорять мозги ненужной информацией. Артистка не обратила внимания, что и соперницами ее были преимущественно девочки – которые, как ни странно, умеют делить в столбик и знакомы с правилами русского языка.

Автор: Андрей Евлампиев28 мая 2019, 15:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Она только рожать от разных мужиков научилась
Гость
Ответить
Моя искренняя благодарность тем, кто показал мне этот прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/EE8OF06 Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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