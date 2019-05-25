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Шоу-бизнес

Седокова откровенно высказалась о связях со взрослыми мужчинами

Фото: www.globallookpress.com
Певица Анна Седокова не обделена жизненным опытом. Артистка выразила мнение, что молодым девушкам не следует заводить какие-либо связи с мужчинами, которые существенно старше них. 
прочитано 325 раз

Седокова уверена, что таких отношений нужно избегать. По мнению певицы, разница в возрасте со временем превратится в пропасть между возлюбленными.

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Анна Владимировна Седокова певица

Стоит отметить, что артистка знает, о чем говорит. Седокова впервые вышла замуж в 21 год, и ее возлюбленный был старше на 10 лет. Тогда такая разница в возрасте казалась ей вполне уместной. Однако пара вскоре рассталась.

Исходя из этого, Седокова порекомендовала девушкам не строить отношения с мужчинами, которые намного старше их. Взезда заверила, что в такой ситуации сложно найти взаимопонимание.

Ранее певица Анна Седокова призналась, что прибавила 1,5 килограмма. Это очень расстроило артистку, поэтому она решилась на крайние меры. 

Седокова решила соблюдать принципы интервального голодания. В основе такого питания – время приема пищи. Таким образом, имеет значение не что ты ешь, а когда.

25 мая 2019, 12:03
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