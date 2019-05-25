Седокова откровенно высказалась о связях со взрослыми мужчинами
Седокова уверена, что таких отношений нужно избегать. По мнению певицы, разница в возрасте со временем превратится в пропасть между возлюбленными.
Стоит отметить, что артистка знает, о чем говорит. Седокова впервые вышла замуж в 21 год, и ее возлюбленный был старше на 10 лет. Тогда такая разница в возрасте казалась ей вполне уместной. Однако пара вскоре рассталась.
Исходя из этого, Седокова порекомендовала девушкам не строить отношения с мужчинами, которые намного старше их. Взезда заверила, что в такой ситуации сложно найти взаимопонимание.
Ранее певица Анна Седокова призналась, что прибавила 1,5 килограмма. Это очень расстроило артистку, поэтому она решилась на крайние меры.
Седокова решила соблюдать принципы интервального голодания. В основе такого питания – время приема пищи. Таким образом, имеет значение не что ты ешь, а когда.
Названы ответственные за сбой
Шоумен подарил пенсионерке шанс на взаимность
У дочери артиста появился поклонник
Причиной стало резкое похудение артиста
Популярные темы форума
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Как вам Евровидение 2019?
Сосед гей
Первый размер груди
Мой муж гинеколог
Боюсь одиночества
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Очень хочу мальчика
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Муж изменят с племянником
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
15-летняя сестра не знает от кого беременна
У него нет высшего образования
Хочу вернуть старые отношения
Важна ли внешность для мужчины?
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
Любовник младше на 10 лет
Друг заделал ребенка
Никогда не видел голой девушки в живую
Занимает и не возвращает
Коллеги-ворье и убийцы
Подарил ужасную машину
Шкивает из стороны в сторону...
Постоянно устраивает скандалы
Если он резко перестал писать
Бросил Мущина
Муж трансвестит
Орифлеймь
девочку оставила мать в поликлинике.
О опять мне непонятно. Чей сын влюбился в старуху лошадь и бьёт её?