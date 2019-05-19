Располневшую Седокову довели до голодания

Певица Анна Седокова призналась, что прибавила 1,5 килограмма. Это очень расстроило артистку, поэтому она решилась на крайние меры.



Седокова решила соблюдать принципы интервального голодания. В основе такого питания – время приема пищи. Таким образом, имеет значение не что ты ешь, а когда.

Певица поделилась своими мыслями по этому поводу в своем Instagram. "Не диета, а больше образ жизни, но похудению он способствует. Методика не указывает, что нужно есть, она отвечает за время, она указывает, когда нужно есть… В Америке ее уже давно практикуют", – написала она.

Ранее Анна Седокова попыталась затеять серьезный разговор с подписчиками. Артистка хотела выяснить, какие посты в соцсетях собирают больше лайков. Эксперимент провалился – пользователи отметили, что многодетной матери надо бы думать о более "приземленных" вещах, а также высмеяли за лишний вес.

Анна Седокова старалась для начала разжалобить собеседников. Певица посетовала на чрезмерную загруженность – она, мол, едва выкроила время на отдых. К тому же фотографии в купальнике собирают больше лайков, так что коллеги обгоняют по популярности Анну, которой не удается проводить достаточно времени на курортах.

