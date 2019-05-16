Располневшая Седокова довела народ до истерики
Анна Седокова старалась для начала разжалобить собеседников. Певица посетовала на чрезмерную загруженность – она, мол, едва выкроила время на отдых. К тому же фотографии в купальнике собирают больше лайков, так что коллеги обгоняют по популярности Анну, которой не удается проводить достаточно времени на курортах.
"У меня по сути никогда не было ни дня без работы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Ну, вот встала я в 12 и пошла в зал. Потом в Спа, после с девочками встретилась посидела. Вот плохо это, конечно, в моем возрасте женщина должна себя уже беречь. Но что-то идет все равно не так", – рассказала о своем напряженном графике певица и телеведущая.
Под опубликованным в Instagram снимком Анна Седокова спросила у подписчиков, какие снимки в их микроблогах собирают больше всего положительных оценок. На фотографии поп-дива предстала в коротких шортах и леопардовом купальнике.
У поклонников Анны Седоковой ее рассказ о распорядке дня вызвал состояние, близкое к шоку. "Не понимаю, как может мать ТРОИХ детей в возрасте от 2 до 14 лет просыпаться в 12 и дальше – зал/спа/встреча-посиделки с девочками?!... "Да на тебе пахать надо!" И башка забита лайками в ленте! И это у зрелой тетки в 36 лет! Жесть!" – эмоционально отреагировала одна из подписчиц.
Мужская часть аудитории отметила фигуру Анны Седоковой - звезда на отдыхе заметно набрала вес. Комментарии были даже грубыми. "Анна Свинакова", – написал один из пользователей.
Женщины все же решили поделиться опытом с певицей и успокоить Анну Седокову. Артистке посоветовали чаще показывать поклонникам грудь, фотографироваться со спины, чтобы были видны четкие очертания попы, или же в купальнике. А лучше всего, считают советчицы, и вовсе голышом.
Другим роженицам не давали даже смотреть в окна
Артист расставил все точки над i
Пианистка предстала в новом амплуа
Муж-стриптизер с потрохами сдал певицу
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
хочу спросить,кто замуж вышел за разведённого мужчину,он обсуждает первую семью ?
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Не хочу идти в школу.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
умер Сергей Даренко
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Убить полковника Сандерса!
Ищите мужика по расчету
Первый раз ударил
Все бабы козлы!
Секс
Мой мужчина меня бьет
Хватит гадить в подъездах!!!
Как найти свое место?
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Все бабы тупицы, вы здесь всякую фигню обсуждаете!
Разин достал уже
Не могу себя принять
Любовница просит пособий
Сон
Прости, тутка.
Ирина Шейк и Бреди растались
Пухлые лучше худых
Вернулся спустя год
Бросил на 6 неделе беременности
Боюсь уколов, истерика
Отбирают квартиру