Располневшая Седокова довела народ до истерики

Анна Седокова попыталась затеять серьезный разговор с подписчиками. Артистка хотела выяснить, какие посты в соцсетях собирают больше лайков. Эксперимент провалился – пользователи отметили, что многодетной матери надо бы думать о более "приземленных" вещах, а также высмеяли за лишний вес.

Анна Седокова старалась для начала разжалобить собеседников. Певица посетовала на чрезмерную загруженность – она, мол, едва выкроила время на отдых. К тому же фотографии в купальнике собирают больше лайков, так что коллеги обгоняют по популярности Анну, которой не удается проводить достаточно времени на курортах.

"У меня по сути никогда не было ни дня без работы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Ну, вот встала я в 12 и пошла в зал. Потом в Спа, после с девочками встретилась посидела. Вот плохо это, конечно, в моем возрасте женщина должна себя уже беречь. Но что-то идет все равно не так", – рассказала о своем напряженном графике певица и телеведущая.

Под опубликованным в Instagram снимком Анна Седокова спросила у подписчиков, какие снимки в их микроблогах собирают больше всего положительных оценок. На фотографии поп-дива предстала в коротких шортах и леопардовом купальнике.

У поклонников Анны Седоковой ее рассказ о распорядке дня вызвал состояние, близкое к шоку. "Не понимаю, как может мать ТРОИХ детей в возрасте от 2 до 14 лет просыпаться в 12 и дальше – зал/спа/встреча-посиделки с девочками?!... "Да на тебе пахать надо!" И башка забита лайками в ленте! И это у зрелой тетки в 36 лет! Жесть!" – эмоционально отреагировала одна из подписчиц.

Мужская часть аудитории отметила фигуру Анны Седоковой - звезда на отдыхе заметно набрала вес. Комментарии были даже грубыми. "Анна Свинакова", – написал один из пользователей.

Женщины все же решили поделиться опытом с певицей и успокоить Анну Седокову. Артистке посоветовали чаще показывать поклонникам грудь, фотографироваться со спины, чтобы были видны четкие очертания попы, или же в купальнике. А лучше всего, считают советчицы, и вовсе голышом.