Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 мая 2019 года
Волочкова в экстремальном мини "зажгла" на дискотеке
Анастасия Волочкова "оторвалась" на дискотеке. Видео зажигательного танца балерины в очень откровенном мини-платье появилось в Сети. Пользователи отметили, что скандальная звезда сильно похудела.
Пляски Анастасии Волочковой, снятые на видео, можно было посмотреть в Instagram бывшего участника шоу "Дом-2" Рустама Солнцева. Оттуда ролик разошелся по Сети и теперь собирает комментарии.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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