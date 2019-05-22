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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 мая 2019 года

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Самые громкие признания, трагические истории и невероятные подробности из жизни знаменитостей неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами звезды не прочь напомнить о себе. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 мая  2019 года.
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Волочкова в экстремальном мини "зажгла" на дискотеке

Анастасия Волочкова "оторвалась" на дискотеке. Видео зажигательного танца балерины в очень откровенном мини-платье появилось в Сети. Пользователи отметили, что скандальная звезда сильно похудела.

Пляски Анастасии Волочковой, снятые на видео, можно было посмотреть в Instagram бывшего участника шоу "Дом-2" Рустама Солнцева. Оттуда ролик разошелся по Сети и теперь собирает комментарии.

Материал дополняется.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

22 мая 2019, 13:39

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