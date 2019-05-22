Исаева положила глаз на шикарное имущество Началовой
Многие знакомые и друзья певицы надеются получить на память что-то из ее шикарного гардероба. Началова знала, что артист должен удивлять, поэтому не экономила на нарядах и всегда соответствовала дресс-коду мероприятия. В ее квартире было несколько шкафов, забитых платьями, шляпками, туфлями и сумочками.
С просьбой подарить что-то из одежды эстрадной дивы к ее родителям обратились несколько подруг. "Юля очень любила сумки, у нее целая коллекция, – цитирует Анну Исаеву Sobesednik. – Она буквально фанатела от них. Они у нее все классные. Мне больше всех нравились две – малиновая и ярко-зеленая. Я бы с удовольствием взяла на память о Юле одну из сумок".
Исаева, конечно, достойна получить что-то на память, потому что много сделала для певицы. Началова считала ее сестричкой и очень доверяла. Анна практически стала членом семьи артистки и даже заботы по организации похорон Юли взвалила на себя.
Что касается роскошных концертных платьев звезды, то их в свою коллекцию с удовольствием взял бы историк моды Александр Васильев. У него уже есть наряды Клары Лучко, Людмилы Гурченко, Майи Плисецкой и других великих див.
Стоит заметить, что мать певицы Жанны Фриске сохранила все ее вещи и ничего никому не отдала. "В твоей комнате тоже все как прежде. Кажется, что ты вот-вот войдешь, моя девочка. На месте вещи, которые ты перевезла к нам пять лет назад, перед тем как улететь в Майами, чтобы родить сына. Мы ничего не трогали, хотя, может, и нужно с ними уже что-то сделать..." – написала она в послании к умершей дочери.
Знаменитость сделала заявление на всю страну
Комментатор призвал российских спортсменов обнажиться
Бывший супруг никак не может успокоиться
Предположительно, видео снято на Мальдивах
Популярные темы форума
Мой мужчина меня бьет
Бессонница. Как быть?
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
2 года без секса
Первый раз ударил
Не получаю удовлетворения
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Верите ли вы в привороты?
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Дочь ушла из дома
Как вам Евровидение 2019?
Во всем виноваты евреи!
Боюсь одиночества
Замуж за иностранца
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Очень хочу мальчика
Мой муж гинеколог
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Она ушла к моему другу
Не родись красивой, а родись счастливой
Тарасов передарил машину Бузовой
Хочу вернуть старые отношения
Стрижка налысо для женищны
Первый размер груди
Шоу бизнес
Муж изменят с племянником