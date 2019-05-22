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Обманутый Виторган жестко ответил на признание Собчак

Ксения Собчак и Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Несмотря на расставание с Ксенией Собчак, увлекшейся режиссером Константином Богомоловым, Максим Виторган все еще переживает. Актер эмоционально отреагировал на свежую публикацию гламурной блондинки.
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Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена стоящей на фоне стены и глядящей куда-то вдаль. Снимок скандально известная телеведущая сопроводила философскими размышлениями. Она рассказала, как обсуждала с друзьями о добрых и злых людях.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Я предложила такую формулировку: добрый человек тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку. Месть не может находиться в зоне доброты, месть в любом виде, в злословии или поступках – всегда проявление зла", – написала Собчак.

Публикацию телеведущей заметил ее бывший муж Максим Виторган. По всей видимости, что-то сильно задело актера, поскольку он оставил крайне язвительный комментарий: "Очень хорошая, емкая формулировка, Ксения! Главное – повторять: "Я не специально!" И можно воротить что угодно, в принципе. Для нас – людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты кладезь!"

Собчак предпочла не реагировать на слова бывшего мужа (или сделала это приватно), зато не остались в стороне подписчики телеведущей. Одни призвали актера быть сдержаннее, другие поддержали его, а третьи решили, что Максим Виторган до сих пор переживает расставание с Ксенией Собчак.

Напомним, что в конце 2018 года стало известно об увлечении блондинки режиссером Константином Богомоловым, оформившим развод с актрисой Дарьей Мороз. Говорят, Ксения и Максим провели порознь Новый год и не отметили годовщину свадьбы в феврале. А в марте официально объявили о расставании.

Ксения Собчак не спешит афишировать новые отношения, но и не скрывает, что очень счастлива. Сына Платона они с Максимом Виторганом воспитывают совместно.

Автор: Наталья Аряева22 мая 2019, 08:39
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Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

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