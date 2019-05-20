Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 мая 2019 года
Скандал на "Евровидении": Лазарев побил стареющую Мадонну
Пришествия Мадонны на "Евровидение" все ждали так же, как Моисей и его соплеменники – манны небесной.
Сообщения о том, что поп-королева прилетела в Тель-Авив, что приехала на площадку, что начала репетировать, открывали выпуски местных новостей. Тем сильнее было разочарование от выступления Мэдж.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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