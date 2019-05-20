Скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 мая 2019 года.



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