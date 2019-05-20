Стало известно о свадьбе Ани Лорак и украинского футболиста

Продюсер Константин Алексеев высказался о романе Ани Лорак и Сергея Реброва. Он убежден, что речь идет о настоящей любви.

Музыкальный продюсер Константин Алексеев прокомментировал события, происходящие в личной жизни певицы Ани Лорак. В начале года она оформила развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Алексеев заявил, что никогда не рассматривал его как мужа певицы.

"Я всегда считал, что Каролина (настоящее имя Ани Лорак. – Прим. ред.) должна была расписаться со своим футболистом Сережей (бывшим игроком киевского "Динамо" Сергеем Ребровым. - Прим. ред.). Они действительно любили друг друга. Я 15 лет проработал с ее первым продюсером Юрием Фалесой. Видел со стороны отношения Каролины и Сережи. Мне не нужно было ничего спрашивать. По их глазам я понимал, что у них не похоть, а серьезные чувства", – цитирует Алексеева "Экспресс газета".

Однако в то время Ани Лорак состояла в отношениях с Юрием Фалесой, который был не только ее продюсером, но и любовником. Сергей Ребров не смог принять это обстоятельство. "Со стороны Каролины там не было никаких чувств, она занималась этими выездными играми. А Сережу понесло: "Что, я с такими ногами и таким именем не найду себе другую телку? Найду!" Короче, оба повели себя как дураки", – заключил продюсер.

Константин Алексеев убежден, что у Ани Лорак и Сергея Реброва была настоящая любовь, которую они не смогли сохранить. "Так устроена жизнь. Душа не всегда находится в состоянии любви и жертвования. Иногда инстинктивно хочется сделать что-то вопреки. За это они и поплатились своим счастьем", – высказался близкий к Ани Лорак и Сергею Реброву человек.