Виторган отдохнул с известной актрисой
После расставания Ксения Собчак и Максим Виторган не потеряли интереса публики. И если сияющая от счастья гламурная блондинка регулярно интригует общественность фотографиями из разных точек страны и мира, которые, по некоторым данным, посещает с режиссером Константином Богомоловым, то о личной жизни актера почти ничего не известно.
Журналисты проанализировали личную страницу Максима Виторгана в Instagram и пришли к выводу, что все свободное время тот посвящает малолетнему сыну Платону и именитым друзьям. Минувшие выходные он провел в компании Евгения Стычкина, Виктории Исаковой, Агнии Кузнецовой и других.
Актер опубликовал фотографию, на которой запечатлел Исакову и Кузнецову, а в приложении Stories выложил несколько снимков. Совместный с Агнией кадр подписан так: "Красавица и чудовище".
Та была словоохотливее. "Мой любимый май. Я всегда влюбляюсь в мае, все мечты сбываются в мае, у моей мамы день рождения в мае, в мае жду – скорее бы лето..." – написала в своем аккаунте Кузнецова.
Этот пост заставил некоторых фанатов заподозрить, что у актрисы романтические отношения с Виторганом. Между тем она до недавнего времени состояла в счастливом браке с танцором Максимом Петровым. Еще неделю назад Агния выкладывала свадебное фото, а в подписи признавалась, что очень скучает. На снимке с Виторганом обручального кольца на Кузнецовой нет.
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