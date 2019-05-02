Миллионы долларов: раскрыт источник сказочных богатств Сергея Жукова
Мало кто знает, что самая популярная и прибыльная песня группы "Руки вверх" – "Песенка". В 2000 году на нее сделала кавер немецкая группа ATC. Хит буквально порвал хит-парады Германии и США.
К настоящему моменту у клипа "Around the World" на хостинге YouTube более 80 миллионов просмотров. По словам автора Telegram-канала "Русский шаффл", "Песенка" до сих пор приносит Сергею Жукову около миллиона долларов в год. "Я думаю, это больше, чем авторские отчисления за все остальные песни "Рук вверх", – написал музыкальный обозреватель.
Сергей Жуков признался, что он строгий отец. "Сидеть детям за компьютером мы позволяем примерно два раза в неделю – вечером после занятий или по выходным, – рассказал музыкант. – Первый мобильный телефон у Ники появился, когда ей исполнилось десять лет. Теперь средний сын тоже считает часы, недели и месяцы, когда ему стукнет десять, и он получит сотовый. На клипы и песни никому из детей не дам ни копейки – хочу, чтобы они всего сами достигли!"
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