Дайнеко в "голом" платье восхитила народ
На снимке исполнительница позирует в обтягивающем платье бежевого цвета на фоне комнаты. Перед ней находится круглый стол, на котором можно увидеть косметику. В подписи к посту Виктория Дайнеко пообещала поклонникам показать видеозапись, на которой она делает свою фирменную укладку и макияж.
Многие пользователи пришли в восторг от откровенного наряда певицы и признались, что очень хотят увидеть ролик. Некоторые из них были уверены, что на снимке певица запечатлена обнаженной. "Ой, подумала голая сначала", "Худыш", "Сама нежность", "Какое обманчивое платье", "Красивая", – делились мыслями пользователи.
Сама Виктория Дайнеко весьма иронично назвала себя в подписи "человеком с большой головой и маленьким телом". "Это фотка называется не "большая голова", а "голое платье", – поправил ее один подписчик.
Некоторые пользователи обратили внимание на чрезмерную худобу исполнительницы и попросили ее следить за своим здоровьем. "Ты зачем так худеешь? Формы тебе идут", "Такая худоба некрасива", "Не формы, а углы", – отметили комментаторы.
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