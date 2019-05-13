Утонувшая в цветах Седокова намекнула на новый роман
В личном Instagram звезда опубликовала собственное фото. Анна Седокова позирует в лифте с огромным букетом красных роз, она буквально утопает в цветах.
Знаменитость не стала объяснять происхождение такого шикарного подарка. Она лишь ограничилась хештегом "#мамапродолжаетдэнсить 🤪". Возможно, звезда намекнула поклонникам на новый роман.
Меж тем недруги написали в комментариях, что Анна Седокова взяла букет в аренду, ради красивых фото. Сейчас в столице есть много фирм, предлагающих взять напрокат атрибуты красивой жизни.
"Сразу вспомнил как пару лет назад такие букеты на прокат были) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сама себе купила 😂", "Троих уже наденсила. Остановись!", "С Рудовой один на двоих😂", "Счастливая как слон 🐘", "Покажи мужа своего наконец! 😹❤️", – писали интернет-обыватели.
Отметим, что некоторое время назад Анна Седокова намекала, что состоит в отношениях с хоккеистом Андреем Мироновым. Их роман долгое время обсуждался в Сети, пока спортсмен не выступил с опровержением.
Миронов заявил, что не встречается с Анной Седоковой, более того, у него есть девушка. Об этом он написал в личном микроблоге: "Хватит выставлять и придумывать истории, что у нас роман. Каждый живет своей жизнью, и вы живите своей. У меня есть любимая девушка! И лезть никуда не надо".
Певица сделала заявление
У фигуристки сдали нервы
Друзья журналиста в шоке от сложившейся ситуации
Прошло прощание с родительницей актрисы
Популярные темы форума
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Дети не хотят идти в школу
у моего мужа двое детей от другой женщины
Почему все мужики козлы?
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
С Днем Плбеды!!! Урааааааа!
как простить измену мужа
Не переношу жару
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
Кажется жена мне изменяет
Девушка мне не делает минет.
Она хочет замуж, а я не готов.
Не хочу идти в школу.
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Что это ?Ищу мужика бесконечно.
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Убить полковника Сандерса!
В Украине опа (
имя юля,может девушка огромного роста носить его?
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Все бабы козлы!
Мерзкие шутки Бебуришвили
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Хватит гадить в подъездах!!!
Задолбала эта идиотка ксюшка
Спрей от курения
Подскажите координаты целительницы Ирины в Питере, которая снимает порчу
Путин говорит ,что откроет на селе дом культуры