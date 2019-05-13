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Шоу-бизнес

Утонувшая в цветах Седокова намекнула на новый роман

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Певица похвасталась соцсетях роскошным подарком. Возможно, Анна Седокова намекнула на новые отношения.
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В личном Instagram звезда опубликовала собственное фото. Анна Седокова позирует в лифте с огромным букетом красных роз, она буквально утопает в цветах.

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Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Знаменитость не стала объяснять происхождение такого шикарного подарка. Она лишь ограничилась хештегом "#мамапродолжаетдэнсить 🤪". Возможно, звезда намекнула поклонникам на новый роман.

Меж тем недруги написали в комментариях, что Анна Седокова взяла букет в аренду, ради красивых фото. Сейчас в столице есть много фирм, предлагающих взять напрокат атрибуты красивой жизни.

"Сразу вспомнил как пару лет назад такие букеты на прокат были) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",  "Сама себе купила 😂", "Троих уже наденсила. Остановись!", "С Рудовой один на двоих😂", "Счастливая как слон 🐘", "Покажи мужа своего наконец! 😹❤️", – писали интернет-обыватели.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Отметим, что некоторое время назад Анна Седокова намекала, что состоит в отношениях с хоккеистом Андреем Мироновым. Их роман долгое время обсуждался в Сети, пока спортсмен не выступил с опровержением.

Миронов заявил, что не встречается с Анной Седоковой, более того, у него есть девушка. Об этом он написал в личном микроблоге: "Хватит выставлять и придумывать истории, что у нас роман. Каждый живет своей жизнью, и вы живите своей. У меня есть любимая девушка! И лезть никуда не надо".

Автор: Руслана Алексеева13 мая 2019, 20:11
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