"Целлюлит и не только": Седокова показала "беременный" живот

Анна Седокова опубликовала очередное фото в своем Instagram. Звезда снова предстала перед подписчиками в весьма сомнительной позе.

Анна Седокова рассказала своим поклонникам еще об одном недостатке своей фигуры. После того, как в СМИ попали снимки звезды, на которых папарацци удалось запечатлеть целлюлит, звезда начала выкладывать в Сеть фото без фотошопа самостоятельно.

Так, если ранее певица показала крупным планом свои бедра, то теперь Седокова продемонстрировала "беременный" живот. Артистка на видео говорит, что специально раздувает живот до такого огромного объема.

"Очень рада сообщить вам прекрасную новость #яжемать", – пошутила Седокова и в момент вернула себе стальной пресс.

Несмотря на появление в прессе неудачных фото, певица заявила, что не намерена голодать. Сейчас она отдыхает в Турции и признает, что не придерживается правильного питания. По ее словам, она ест всё, что ей хочется и не "парится" о лишних килограммах. В конце концов надо уметь получать удовольствие от жизни в полном объеме, уверена Анна.